Az idei Magyarország Tortája komáromi győztese nem akart cukrász lenni

Sztaracsek Ádám bal kezében a Komáromi kisleánnyal.

A Parlament Vadásztermében hirdették ki a 2007 óta minden évben megrendezett Magyarország Tortája cím győzteseit. Sztaracsek Ádám Komáromi kisleány nevet viselő kompozíciója lett az abszolút befutó, míg a győztes cukormentes torták közül a legjobbnak a budapesti Nándori Cukrászda Három kívánságát ítélte a zsűri.Sztaracsek Ádám fiatal kora ellenére másodjára vett részt a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által szervezett megmérettetésen. Tavaly is két tortával nevezett, melyek közül a tripla fekete gesztenyetorta a hetedik helyet szerezte meg. Ádám akkor úgy gondolta, hogy nem lehet oka panaszra, hiszen egy kis vidéki cukrászdából indulva jutott el ilyen messzire. Már akkor elhatározta, hogy idén újfent benevez, mert ahogy ő fogalmazott, nem volt vesztenivalója.Most is két tortát álmodott meg a mindössze 24 éves komáromi cukrász, akinek kezdetben nem fűlt a foga a szakmához, de szerencsére időközben meggondolta magát. - A Komáromi kisleány fantázianevet viselő torta középpontjában a körte áll, ehhez jön egy étcsokis krémréteg, egy vaníliás mascarpone mousse, egy gyömbéres körtekompót réteg, és kétféle tészta, egy diós morzsa és egy diós-mézes tészta. A gyömbérről azt kell tudni, hogy ez az egyik legrégibb magyar fűszer, a török kor előtt annyira népszerű volt, mint manapság a paprika – mondta el Ádám, aki elárulta azt is, hogy a fantázianévvel mindenképpen Komárom és az épülő Duna híd előtt szeretett volna tisztelegni. Ez az alkotása a februárban zajló Sirha kiállításon a harmadikként jutott tovább a Magyarország Tortája versenyen. A második fordulóban három tortát értékelt a zsűri, majd ezek közül választotta ki a legjobbat.- Nagyon fáradt vagyok, az elmúlt két napban alig pár órát aludtam. Őszintén szólva meglepődtem, hogy az én tortám lett a győztes, de természetesen elmondhatatlanul büszke és boldog vagyok. Bevallom, hogy a két általam kigondolt torta (a másik a Hunyadi gesztenyés – a szerk.) közül nekem is a Komáromi kisleány volt a szívemhez közelebb álló. Úgy éreztem, hogy a körte és a gyömbér ízkombinációja jól sikerült, bár a Komáromi kisleány első változatán még az első forduló előtt módosítottam. A körtén kellett változtatni, ugyanis kissé jellegtelenebbre sikerült a gyümölcsíz, így végül vilmoskörte került bele – vallotta be Ádám, aki most egy rövid és igencsak megérdemelt pihenőt engedélyez magának, hiszen a munka oroszlánrésze csak most jön, mert Magyarország Tortájából bizonyára nem egy fog elfogyni a nemzeti ünnepet és azt követően.Augusztus 20-tól pedig szerte az országban kapni lehet majd a finomságot. Ádám végezetül hozzátette, jelenleg ez az egyik legnagyobb hazai elismerésnek számít.