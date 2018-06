Az elérhetetlen célok csapdájában

dr. Purebl György pszichiáter, pszichoterapeuta, a Magyar Pszichiátriai Társaság leköszönő elnöke.

Súlyos esetben halálhoz vezethet



A depresszió legrettegettebb szövődménye az öngyilkosság. A depresszió azonban nem csak az öngyilkosságon keresztül öl: depressziósok esetében a testi betegségek lefolyása sokkal kedvezőtlenebb lehet, mint az átlagnépességben. A depressziós betegek általában reménytelennek látják a helyzetüket, többek között ezért sem fordulnak orvoshoz. Ezt tünetként kell felfogni, a depressziós hozzátartozójának érdemes erőltetni a kezelést.



Nem az unatkozók betegsége: számos kutatás igazolta, hogy a mentális zavarok többsége, így a depresszió is gyakoribb az alacsonyabb végzettségű és a rosszabb szociális helyzetben lévő emberek között. A depresszió tehát nem az unatkozó úriasszonyok betegsége!

Félelmetes számok



300 millió ember szenved a világon depresszióban, ebből Európában több mint 40 millió, Magyarországon pedig minden huszadik ember küzd a depresszió valamilyen formájával.

Éjjel-nappal hívható a lelki segélyvonal



Az egyik leggyakoribb mentális zavar a depresszió. Ha Ön is úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor

hívja bátran a Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálatot a 116-123-as (ingyenesen hívható) telefonszámon.

– Felvetődik a kérdés, hogy a jólét – pontosabban az, hogy fizikailag jól élünk, nem éhezünk és biztonságban vagyunk – elég-e a lelki jólléthez is? Jelen pillanatban úgy tűnik, nem. A WHO azt is hangsúlyozza, a depresszió gyakoriságának növekedésében közrejátszik, hogy a Föld lakossága elöregszik: 2016 óta több 65 évesnél idősebb ember él a Földön, mint ötévesnél fiatalabb.A másik lehetséges ok, ami depresszióhoz vezethet, az idő és információ arányának megváltozása. Az információs túlterheltség azzal jár, hogy az emberek nehezen viselik, hogy folyamatosan – nap mint nap – túl sok információt kell felvenniük és tanulniuk, nagyságrendekkel többet, mint a korábbi korok emberének. Gondoljunk bele abba, hogy a mobiltelefonjaink mennyit változtak az elmúlt tíz év alatt és mennyivel bonyolultabbak már az újak.A depresszió megnövekedésének antropológiai magyarázata, a szükségletek és azok eléréséhez szükséges eszközök nagy távolsága. Azokban a kultúrákban, ahol ezek egyensúlyban vannak – tehát az életünk során viszonylag egyszerűen elérhetőek a vágyaink –, a mentális zavarok gyakorisága általában alacsonyabb.30–40 évvel ezelőtt még kívánatos és elfogadható életcél volt az emberek zöme számára, hogy legyen egy szakmája, egy házastársa, egy-két-három gyereke, akiket taníttat, egy lakása, autója, esetleg egy nyaralója. Sok mai fiatalnak ez már nem kedvező életpályamodell, a mai kultúrának a csúcscéljai, hogy sikeresnek, gazdagnak kell lenni, ki kell emelkedni mások közül, meg kell felelni egy olyan szépségideálnak, ami az emberek többségének nem adatik meg. Ráadásul csúcsérték a fiatalság is, ám az idő előbb vagy utóbb mindenki felett elszáll. A siker, a gazdagság pedig csak keveseknek adatik meg. Az elérhetetlen célokból adódó frusztráció szintén depresszióhoz vezet.De ma már azt is tudjuk, hogy depresszióhoz vezethet a nem elég egészséges életmód, elsősorban a mozgáshiány és a napi bioritmus felborulása is.– Az agy különböző funkciókkal bíró idegsejthálózatok szövevénye, egy hatalmas és nagyon bonyolult rendszer. Amikor az agy depresszióssá válik, biokémiai szempontból is megváltozik a működése. Az, hogy ebben mi a lényeges, a kutatók szerint állandóan változik.Ma a tudomány nagyon fontosnak tartja az agyi neurotropinok szintjét, mert ez segíti elő azt, hogy az idegsejtek mennyire tudnak regenerálódni, mennyire tudnak változni és hogyan működnek a kihívások mentén. A biokémiai változásoknál egyébként fontosabbnak tartjuk ma azt, hogy a legtöbb mentális zavar esetén egy kommunikációs zavar alakul ki az egyes idegsejthálózatok között és ez eredményezi a tüneteket. A lelki működések és a mentális zavarok sokkal bonyolultabbak annál, mint hogy egyszerű kémiai folyamatok szintjén le lehessen írni őket.– A legfontosabb a mindennapi, a hétköznap jólétet fenntartó örömforrásokra való fogékonyság elvesztése, vagyis depressziósan nem tudunk örülni a hétköznapi élet olyan fontos örömforrásainak, mint például a gyerekeink, a reggeli kávénk, a kedvenc sorozatunk és így tovább. A másik alaptünet a rossz hangulat. Szomorúak és rosszkedvűek nap mint nap szoktak lenni az emberek, viszont a tartós, két hétnél hosszabb ideig, az idő legnagyobb részében fennálló rosszkedv szintén a depresszió tipikus tünete.A depresszióban fontosak a gondolkodási tünetek is, pl. a folyamatos bűntudat érzése, az, hogy negatívan értékeljük a velünk megtörténő eseményeket – mintha egy sötét szemüvegen keresztül látnánk a világot. De a depressziónak testi tünetei is vannak: alvászavar, hízás vagy fogyás, szexuális zavar. Súlyos esetben a betegek a külsejüket is elhanyagolják, esetleg nem is csinálnak semmit, sőt, akár egész nap ki sem kelnek az ágyból.– Nyilván azért is látjuk, hogy több a depressziós nő, mint férfi, mert a nők hamarabb fordulnak orvoshoz, mint a férfiak. Sok adat támasztja alá azt is, hogy a nőket sokkal nagyobb pszichoszociális stressz sújtja az életük során, mint a férfiakat. A nők gyakorlatilag beléptek a férfiszerepekbe is, hiszen ugyanúgy dolgoznak és ugyanúgy keresők. Emellett a hagyományos női szerepek nagy része (házimunka, családot érintő fontos kérdések) a nők vállán maradt továbbra is. Van azonban egy másik, sokkal érdekesebb elmélet is, ami azt mondja, hogy a depresszióban észlelhető nemi különbségek sokkal kisebbek lennének, ha az agresszív magatartást és a szerhasználatot is bevennék a diagnosztikus kritériumok közé – a depressziós férfiak ugyanis hajlamosak ilyen viselkedésekre.a bioritmus egyensúlya sokat segíthet– A stressz kezelését mindenki megtanulhatja. Az egyik legjobb és legegyszerűbb a naponta fél-háromnegyed óra rendszeres testmozgás, ami segít stabilizálni a biológiai ritmust és kezelni a stresszt. Nemcsak a depressziót segít megelőzni, hanem a két másik, gyakori, az egész világot sújtó betegséget is: a kettes típusú cukorbetegséget és szív-ér rendszeri betegségeket is. A másik lényeges dolog pedig, hogy beszéljük meg a gondjainkat, ne szégyelljünk segítséget kérni másoktól. Aludjuk ki magunkat rendszeresen. Fontos a rendszeres életmód: legalább az étkezéseink legyen azok, mert az egészséges és rendszeres táplálkozás szintén stabilizálja a bioritmust. S vannak módszerek, amiket meg kell tanulni: ilyen a rugalmas gondolkodás képessége és a tudatos jelenléten alapuló meditáció is.– Európában körülbelül a depressziós betegek fele nem részesül kezelésben, hazánkban ez az arány valószínűleg sokkal rosszabb. Vannak, akik hónapokig, évekig kezeletlenül maradnak. A kezeletlen lelki betegségek akár tíz évvel is csökkentik az élettartamot, nem az öngyilkosság, hanem más betegségek (pl. szív-ér rendszeri, daganatos) nagyobb kockázata miatt is. Ezért is fontos a lelki bajok kezelése, mert ezzel testi betegségeket is megelőzünk és a halálozási mutatókat is javítjuk.A hatékony kezelési módok legkönnyebben elérhető változata a gyógyszeres kezelés, ez antidepresszívumokkal vagy hangulatstabilizáló, úgynevezett fázisprofilaktikus szerekkel lehetséges. A gyógyszeres kezelés türelmet igénylő feladat, mert a gyógyszerek 2–4 hét után kezdenek el hatni, ráadásul a betegek legalább felénél több gyógyszert is ki kell próbálni, mire a valóban hatékony szert megtalálják.Bár nagyon sokféle pszichoterápiás módszert találtak a depresszió esetén hatékonynak, nem minden pszichoterápiás módszer hat egyformán. A pszichoterápia elérhetősége viszont Magyarországon eleve rendkívül szűk, az állami finanszírozása nagyon csekély, ingyenes pszichoterápia egyetemi központokban érhető el leginkább, nagyon korlátozottan. Alapítványok tudnak pszichoterápiás segítséget nyújtani viszonylag alacsony áron, a magánpraxis pedig virágzik, de ott a pszichoterápiát meg kell fizetni. Kiegészítő kezelések még: fényterápia, alváskorlátozás, testmozgás. Ezek inkább a megelőzésben játszanak nagyobb szerepet, de kiegészítő kezelésre nagyon jók.– A testi-lelki egészség megőrzése céljából már az iskolában tanítani kellene az egészséges életmód tantárgyat, valamint azt is, hogy hogyan birkózzunk meg a stresszel. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a családunkat, egy elég jó családban való működés valamennyire védetté tesz a lelki zavarokkal szemben – a mentális zavarok hetven százaléka gyerek- és serdülőkorban kezdődik, még akkor is, ha tüneteket csak felnőttkorban okoz majd.– A mentális zavarok megelőzésében a legfontosabb arra odafigyelni, hogy a gyerek egy elég jól működő családban, saját képességeinek megfelelő ingergazdag környezetben nőjön föl. Érdemes mielőbb felismerni a gyakori képességzavarokat (például: diszlexia) és a gyereket gyógypedagógiai támogatásban részesíteni. Fontos biztosítani az igényeinek megfelelő fejlesztést, hogy az érdeklődésüket ki tudják bontakoztatni, ez a fajta harmonikus fejlődés is rendkívül sokat számít.