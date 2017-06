Az EFOTT-on nemcsak énekelnek, főznek is a fellépők!

A fesztivál a özös játékok összekovácsoló erejének hirdetőjeként idén a házigazda Pécsi Tudományegyetemmel új aktivitást szervez. A vállalkozó kedvűek 4-6 fős csapatokat alakítva versenyezhetnek egymással sportos, funky és kocsma témakörű játékokban értékes nyereményekért. Jelentkezés és részletek12 évesen már túl van 250 fellépésen, bejárta a világot Amerikától Japánig, és fiatal kora ellenére több formáció tagjaként is helytállt már. Wesser Patrik 4 évesen kezdett dobleckéket venni, pedig a világ egyik legfiatalabb dobosaként, szólóban és csapatban egyaránt tevékenykedik. Zenekarával, a Crockodile Rockkal -án vélhetően az EFOTT özönségét is meghódítja, így érdemes lesz már délután a színpad elé sietni.Hogyan mozognak kedvenc énekeseink a konyhában? A fesztiválon ez is kiderül! A Lidl látványkonyhájában ütörtöktől árnapig minden délután egy-egy ismert zenekar bizonyítja: tud egyszerre főzni és énekelni. Hogy a végén mi sül ki a Cloud 9+, a Margaret Island, a The Biebers és az Ivan and the Parazol konyhai ámokfutásából, azt bárki megnézheti, sőt a bátrabbak meg is óstolhatjá majd.Az idei EFOTT akár a karrierindítás első lépcsője is lehet. Nagy Réka, a TV2 fiatal műsorvezetője ugyanis a fesztiválon keresi majd a jövő épernyős arcait, a castingon legjobban teljesítő özül pedig valaki akár médiaösztöndíjat is nyerhet.