Az écsi tűzpárbaj már nem titkos - nézze meg a videót

"Győrben születtem, kapuvári gyökerekkel rendelkezem. 2012-ben a Kisalföld internetes oldalán figyeltem fel az écsi tűzpárbajról szóló. Rögtön foglalkoztatni kezdett az '56-os forradalom hősies epizódja. Miután a szovjet tankok bevonultak november 4-én a hazánkba, néhány településen bontakozott ki fegyveres ellenállás. Pécs környékén, Dunaföldváron voltak tűzharcok, a fővárosban dördült el néhány fegyver. Az écsi eset attól különleges, hogy a magyar nemzetőrök legyőztek a szovjet katonákat és akciójuknak köszönhetően 17 magyar fogoly megmenekült" - kezdte Novák Tamás, "Az écsi csata" rendezője.A dokumentumfilmre a készítők 3,9 millió forint támogatást nyertek a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os dokumentumfilm pályázatán. Az alkotás oktatási célt szolgál, iskolákba juttatják el DVD-n. A pályázat kiírásakor kikötötték: a film nem jogdíjas, vagyis ingyen terjeszthető."A csornai és kapuvári tévében hamarosan bemutatják `Az écsi csatát´. Tárgyalunk a pályázat kiírójával, hogy országos tévék is műsorra tűzhessék. Két adó (M5, Hír TV) komolyan érdeklődik" - folytatta a rendező. Az écsi csata emlékéreis szerkesztettek. A témával foglalkozó új tanulmányoknak helyet adnak majd itt."Elsősorban azok a szereplők érdekeltek, akik harcoltak 1956. november 8-án délelőtt az écsi vasútállomásnál. Ahogy mind jobban haladtunk a kutatással, úgy értek egyre jobban össze a szálak. Szerencsére több túlélőt sikerült megtalálnunk. Volt, aki egy életen át hordta magában a titkot, a kamerák előtt mégis megnyílt. A nemzetőrök csoportvezetőjének, Aba Mihálynak az öccse, Attila Dániában él. Ő is harcolt a szovjetek ellen 61 évvel ezelőtt. A filmben megszólal olyan egykori bencés atya is - később a világi életet választotta -, aki a pannonhalmi várból látta a tűzpárbajt. Az életét vesztett 20 éves bányász, Nyírádi József temetéséről écsi szemtanú vallott. Megjegyzem, a szovjetekre tüzet nyitó nemzetőrökről az állambiztonsági hivatal tudott. Többük életet évtizedeken át figyelték" - mondta Novák Tamás.A film kulcsmomentumairól, az összeérő szálakról tudatosan nem írunk. Akik megnéznék az alkotást, a kisalfold.hu-n szerdától megtehetik.A dokumentumfilm egyik főszereplője Nemes György traumatológus professzor. A Forma 1-es Magyar Nagydíjak első vezető orvosa negyedéves orvostanhallgatókéntaz écsi tűzharcot, őt is kiszabadították a nemzetőrök. Nemes doktor évtizedeken át operálta súlyos balesetek sérültjeit, rengetegen köszönhetik neki az életét. Belegondolni rossz, mi történt volna vele és társaival, ha a nemzetőrök nem szabadítják ki őket a szovjet fogságból.Nemes doktor hosszú ideig kutatta a lelőtt bányász, Nyírádi József családját. Amikor teheti, részt vesz a hős bányász tiszteletére tartott megemlékezésen az écsi temetőben. Amatőr helytörténészként szintén ápolja az emlékét a tápi Brázik családnak, akik a menekülést követő első éjszaka szállást biztosítottak számára.A professzor a mai napig aktív, Szentendrén hetente kétszer rendel, közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési konferenciákon rendszeresen előad. Ahogy portálunknak fogalmazott, szívügyének tekinti az 1956-os áldozatok emlékének őrzését.