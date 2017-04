Az 500 éves reformáció a fő tematikája a 27. Tartóshullám Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlétnek

Idén is a komáromi Monostori Erődben rendezik meg a Tartóshullám Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlétet. A nagy múltú, immár 27. kulturális fesztivál április 27-től május 1-ig tart, a fő tematika idén az 500 éves reformáció, annak művészeti aspektusai.



Az idei filmes versenyprogramban kilencven alkotást mutatnak be a világ minden részéből, új kezdeményezésként fiatal hazai és határon túli filmesek is bemutatkozhatnak a szakmának. A zenei kínálatból kiemelkedik a tanzániai Vitali Maembe, valamint az észt Turupilli Jussi Trio - mondta Durst György, a Mediawave Alapítvány kuratóriumi elnöke a fesztivál szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Kémeri Attila, a fesztivál sajtómunkatársa kitért arra, hogy a Mediawave a kezdetektől progresszív, megújuló vonulatot hozott a hazai filmes és zenei és fesztiválvilágba, és ez a megújulás összecseng a jubileumát ünneplő reformáció törekvéseivel.



"A Mediawave elvárja és szereti, ha a közönség tevékenyen részt vesz a fesztivál életében, beáll a műhelymunkába, a közös programokba, mert ezzel válik a rendezvény valódi együttlétté" - fogalmazott Kémeri Attila. Durst György hozzátette: a Mediawave nem maga keresi meg a produkciókat, hanem inkább helyet ad nekik.



A szervezők a megújulás témakörében közösségi pályázati felhívást írtak ki. A pályázatra filmes, építész, installációs, képzőművészeti és közösségi ötletek érkeztek, ezek a Mediawave alatt épülnek meg.



A Mediawave filmes programjába csaknem 1500 filmet adtak be, a zsűri ezt szűkítette le száz alá. Látható lesz a feltörekvő görög tehetség, Konsztantina Kocamani Cannes-ban bemutatkozó és Európai Filmdíjra jelölt rövidfilmje, a Limbo, levetítik a kelet-európai társadalmi elszigeteltséget ábrázoló lengyel Molochot, a szintén lengyel Icont, amely a mentális betegségek világát mutatja be, de szerepel a programban az abszurd humort továbbgondoló Full House című észt animációs film vagy a Berlinalén díjazott Balcony is, ami egy brit és afgán lány konfliktusáról szól. Különlegességnek ígérkezik a Sundance filmfesztivált megjárt nepáli film, a The Woodpeckers of Rocha.



Több díjnyertes magyar kisjáték-, animációs, kísérleti és dokumentumfilm (Love, Gólyatábor, Fizetős nap, Ebéd előtt, Soul Exodus) is látható lesz, az információs programban pedig levetítik az elmúlt időszak két kiemelkedő magyar nagyjátékfilmjét, Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című alkotását, valamint Enyedi Ildikótól a Testről és lélekrőlt. Durst György elmondta, hogy a Mediawave díjnyertes filmjeiből a tervek szerint később Budapesten is szerveznek vetítést.



Az online fesztivál kategóriában idén 43 film versenyez, ezekről a közönség és s zsűri egyaránt szavaz. Új kezdeményezésként a Magyar Nemzeti Filmalap és a Magyar Media Mecenatúra támogatásával fiatal és határon túli magyar filmesek szakemberek előtt mutatják be filmes ötleteiket. A legjobbak részt vesznek a Mediawave nyári táborának filmes workshopján, ami július 15-22 között lesz Somogyfajszon.



Mintegy negyven koncert, különböző műhelyek közötti spontán együttműködés szerepel a Mediawave zenei programjában. A külföldi fellépők közül kiemelkedik a tanzániai Vitali Maembe és az észt Turupilli Jussi Trio. A szervezők külön kiemelték Both Miklós kalotaszegi és mezőségi zenei műhelyét, közös és rendkívül látványos produkciót mutat be Ferenczi György és a Rackajam, valamint a Flock Project művészeti csoport, de zenél az ef Zámbó Happy Dead Band, a Dresch Ú Grencsó Duó, Pándi Balázs vagy Jordán Adél és a Puszi is, Dunaszerdahelyről pedig a Csallóköz Néptáncegyüttes érkezik.



Az idei Mediawave zárónapján, május 1-jén ismét megrendezik a Thanks Jimi napot. Ekkor a fesztiválon fellépő zenészek közösen eljátsszák Jimi Hendrixtől a Hey Joe-t, és ebbe a közönség is csatlakozhat. A szervezők amatőr és profi gitárosok jelentkezését várják a Thanks Jimi projekthez.



Lesznek kulturális és kulináris asztalok is, amelyeknél a különböző országokból érkezett résztvevők mutatkoznak be; ilyen helyszínt kapnak az észtek, az argentinok, a felvidékiek és a bolgárok is.



Durst György a sajtótájékoztatón említést tett arról, hogy az Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért Program (EFFE) nemzetközi zsűrije Brüsszelben idén is felvette a legjobb fesztiválok listájára a Mediawave-et. Megemlítette, hogy közösségi finanszírozásban próbálják megmenteni a Mediawave honlapján nemrég elérhetetlenné vált fesztiválarchívumot.