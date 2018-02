Autósok figyelem! Torlódásokra kell számítani az M1-esen

Az M1-es autópálya Tatabánya és Bicske közötti szakaszán 2018. február 15., csütörtök reggeltől kezdődően a következő napokban több helyen is lokális burkolatjavítási munkákat végez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tekintettel az autópálya nagy forgalmára, a munkavégzés idejére bevezetett korlátozások miatt torlódásra számíthatnak az erre közlekedők.



Tatabánya és Bicske között



A jelenlegi csapadékos téli időjárás az országos közúthálózaton is kedvez a burkolathibák kialakulásának, a víz ugyanis a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok gyors váltakozásának köszönhetően újabb hibákat eredményez. Az időjárási körülményeket is figyelembe véve, folyamatosan dolgoznak a szakemberek a lokális burkolathibák megszüntetésén.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt hetekben erőforrások átcsoportosításával, a bicskei mérnöksége mellett a többi Komárom-Esztergom megyei egység bevonásával is azon dolgozott, hogy az M1-es autópálya érintett szakaszain is a lehető leggyorsabban ki tudja javítani a téli időszakban keletkező úthibákat. Ezen munkákat 2018. február 15-től az M1-es autópálya mindkét irányán folytatják a szakemberek. Csütörtök reggeltől kezdődően a következő napokban az út Tatabánya és Bicske közötti szakaszán, a Hegyeshalom és Budapest felé vezető oldalon egyaránt hosszabb szakaszokat érintve avatkoznak be. A munkaterületek előkészítése már szerda délután elkezdődik.



14 km-nyi felújítás jön tavasszal



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az M1-es autópályára a következő hetekre betervezett lokális javítási munkáin felül tavasztól kezdődően 14 kilométernyi szakaszon végeztet el nagyobb volumenű felújítást a leginkább beavatkozásra szoruló sávokon. A felújításokban érintett területek 2,5 kilométeres szakasza Biatorbágy, 11,75 kilométeres része pedig a Herceghalom–Bicske vonalat érintik. A projekt előkészítésén jelenleg is dolgoznak a szakemberek, a pontos ütemezésről az autósokat időben tájékoztatják a későbbiekben.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.



Az autósoknak a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről érdemes még utazás előtt tájékozódni a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.