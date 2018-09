Arany minősítést és különdíjat is nyert Veszprém az Európai Virágos Városok és Falvak versenyben

Az arany minősítést és a városi közterület-megújításáért járó különdíjat is elnyerte Veszprém az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében - közölte a közösségi oldalán Porga Gyula, a város polgármestere szombat este.



Veszprém a Virágos Magyarország verseny tavalyi győzteseként idén a nagyváros kategóriában képviselte a Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak (Entente Florale Europe) nemzetközi környezetszépítő versenyben, melyben további 13 európai település is indult.



A verseny zsűrije június 29-én járt a városban, az elismeréseket pedig szombaton az írországi Tullamore-ban rendezett hivatalos díjkiosztó ünnepségen adták át szombaton.



Veszprém az arany minősítés mellett a városi közterület megújításáért járó különdíjat is elnyerte, mellyel a Séd-völgyében megvalósított Kolostorok és kertek projektet jutalmazta a nemzetközi zsűri.



A versenyben Magyarországot a falvak mezőnyében képviselő Fejér megyei Lajoskomárom ezüst minősítést szerzett.