Áprilisi tél - Egész nap vonulnak a tűzoltók, 22 megyei településen van áramszünet - olvasói fotók

Reggel óta több mint harminc beavatkozás volt, ahol kidőlt fákat, leszakadt ágakat kellett eltávolítani a tűzoltóknak. A legtöbb riasztás Sopronból érkezett, ahol továbbra is havas eső, hó esik és viharos szél fúj, ami nem kíméli a fákat sem.A leszakadt faágak nemcsak forgalmi akadályt jelentettek, de volt, ahol lakóházra esve a tetőt is megrongálták.A soproni tűzoltók egész napon át folyó vonulásai mellett a győri hivatásos tűzoltók Győrben a Bécsi útról távolítottak el egy nagy nyárfát, ami az egész útpályát elfoglalta, előtte a börcsi önkéntes tűzoltókkal közösen Börcsön a Kossuth utcában hárították el a forgalmi akadályt, a lébényi hivatásos és lébényi önkéntes tűzoltók pedig a Lébény és Tárnokréti közötti útról távolítottak el kidőlt fákat - tájékoztatott Ruskáné Takács Anita tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője."Egy bánfalvi kert, avagy Tavaszi tél havat áraszt, virágom, virágom..." - írta a fotókat küldő olvasónk:közölte a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője.Egyed László alezredes tájékoztatása szerint az áramszolgáltató tervezett módon, a hiba elhárításának idejére csütörtökön 12 óra 30 perckor lekapcsolta az áramot a 12 ezer lakosú kisvárosban, a hiba kijavításával várhatóan 14 óra 30 perc körül végeznek.Vas megyében Kőszegen kívül 35 településen nincs szerda este, illetve csütörtök hajnal óta áramszolgáltatás, a viharos szél okozta hibák miatt. Az áramszünet a katasztrófavédelem közlése szerint további 7900 fogyasztói helyet érint.Pénteken többfelé megerősödik a szél, de gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok körül alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között valószínű.

Szombaton legfeljebb kevés napsütés lehet. A déli óráktól szórványosan valószínű záporeső. Főként az északi országrészben erős, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok között, napközben 12-17 fok között alakul a hőmérséklet.Vasárnap a napos idő mellett elszórtan valószínű záporeső. Nagy területen erős, néhol viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 10-15 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

Emiatt a hibabejelentő vonalunkon is jelentősen megnövekedett a bejövő hívások száma, ezért előfordulhat, hogy ügyfeleink nehezebben érik el telefonos ügyfélszolgálatunkat˝ - tájékoztat az E.ON.A lehullott hó és a viharos erejű szél az Észak-Dunántúl több településén okoz áramkimaradást. A leginkább érintett megyék Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Veszprém megye, ahol jellemzően a vezetékekre dőlt fák okozzák a szolgáltatás fennakadását. A helyreállítást nehezíti, hogy a hálózati sérülések, vezetékszakadások jellemzően erdős területeken történtek, az erdei utak pedig a kidőlt fák miatt nehezen járhatóak.A helyreállítási munkálatok idején, ahol az lehetséges, az szolgáltató aggregátorokkal biztosítja ideiglenes az ellátást.ÁgfalvaBeledCsáfordjánosfaCsérEgyházasfaluHarkaHimodIvánLövőMagyarkeresztúrMihályiNemeskérPusztacsaládRépceszemereSopronSopronhorpácsSzakonyÚjkérUndVadosfaVölcsejZsiraKiss Mártontól, a sopron-kurucdombi meteorológiai állomás vezetőjétől kapott friss hóinformációk:Hermesen és Újhermesen ötven centi a leesett hó vastagsága!Brennbergbányán 37 centi, Sopronban 5 centi, de a Lőverek magasabb részein húsz centis a hó.Óriási a szórás, míg Hermesen fél méteres a hó, Fertőrákoson és Nagycenken például csak foltokban van.1926 óta van megbízható mérés Sopronban, április 20-án még egyszer sem mértek ekkora havat...A hegyvidéken még gyengén havazik, Hermesen hordja a szél a havat, a hőmérséklet fagypont alatt van.- Megszűnt a télies útviszonyok miatt elrendelt útlezárás és a forgalomkorlátozás a 82-es úton.A Veszprémet Győrrel összekötő 82-es út szerda este lezárt Zirc és Bakonyszentkirály közötti szakaszán csütörtök délelőtt ismét megindulhatott a forgalom.A rendőrség megszüntette a teherautók súlykorlátozását is, így a 7,5 tonnásnál nagyobb gépjárművek már használhatják a 82-es és a 83-as utat is a Bakonyban.Csütörtökön folytatódtak a viharos idővel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások Győr-Moson-Sopron megyében, elsősorban Sopronban. Kidőlt fák, leszakadt vezetékek okoznak gondot a közlekedésben. Sopronban többek között óvoda és iskola udvarán is beavatkoztak a tűzoltók, a letört ágakat, kidőlt fákat távolították el, többek között a Lajta közben, a Szarvkői úton, a Sánchegy úton, a Sörházdombi úton, a Zerge utcában, a Brennbergi úton a Lővér körúton dőltek fák az utakra.Bőnyön a Szabadság utcában és Mosonmagyaróvár és Kimle között is fakidőlés okozott forgalmi akadályt. A nagy szél és a kidőlt fák miatt több településen van áramkimaradás, a hibákat folyamatosan javítja az áramszolgáltató. 11 óráig 18 műszaki mentés volt megyénkben a szeles időjárás miatt, a legtöbb Sopronban - tájékoztatta portálunkat Ruskáné Takács Anita tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Sopron, Mikoviny u - szerda este 7 órai állapot, és utána még esett - írta csütörtökön olvasónk:

- Úgy volt, hogy munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M1-es autópálya több szakaszán is, ez azonban az időjárási körülmények miatt elmarad - tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.- A Bakonyban is egyre nő a hólepel - írja az Időkép.

Egy másik hozzászólás: "Már ideje, hogy nekiálltak a javításnak! Egy kicsit bosszantó hogy a 21. században több mint fél napja áram nélkül vagyunk! Pláne egy 1.5 éves gyerekkel! Se fűtés, se meleg víz!!!



A mihályi polgármester a facebook-on tájékoztatta a település lakosságát. Csitei Gábor közölte, "az EON tájékoztatása: a javítási munkálatok megkezdődtek. Szíves türelmünket és megértésünket kérik! Több helyen szakadtak le nagyobb vezetékek, a helyreállítási munkákat folyamatosan végzik. Kérem a Tisztelt Lakosság türelmét! Köszönöm szépen!"

A viharos időjárással kapcsolatban szerda délutántól csütörtökön a kora reggeli órákig összesent hajtottak végre Győr-Moson-Sopron megye tűzoltói. Útra dőlt fákhoz, letört, akadályt képező nagy faágakhoz, vagy vezetékre dőlt fákhoz riasztották őket. A legtöbb beavatkozás szerda estétől Sopronban volt, ahol folyamatosan hárították el a forgalmi akadályokat a soproni hivatásos és a környező települések önkéntes tűzoltói, több esetben szabadnapos tűzoltók is segítették munkájukat.Hidegség közelében, Szilsárkányban, Lébényben, Bakonyszentlászlón és Lövőn szintén kidőlt fákhoz vonultak a tűzoltók, de egy baleset is történt Szárföldön, ahol egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, ketten könnyebben megsérültek.Az esetek közül 24 Sopronban és környékén volt - tájékoztatta portálunkat a katasztrófavédelem csütörtök reggel.7,5 t feletti járművekre súlykorlátozás van érvényben 17:00-tól a 83-as főúton Városlőd és a Pápa között a 0+000 km-től a 23-as km-ig.A 82-es főúton Zirc és a lázi elágazás között a 22+000 km-től a 45+500 km-ig a súlykorlátozás helyett, 20.00 órától teljes útzárat vezettek be.A 8217-es jelű összekötő út, Várpalota és Tés közötti szakasza a hó miatt nehezen járható.a 7306-os jelű összekötőút Ajkarendek és Ajka között (0+000 – 4+195 km között) a 8301-es jelű összekötőút Bakonybél és Bakonykoppány között (17+000 – 27+000 km között)

A sorozatos fakidőlések miatt várhatóan csütörtök délig szünetel a vasúti forgalom Bakonyszentlászló és Zirc között - közölte a Mávinform az MTI-vel.

A Győr-Veszprém vonalon a vonatok csak Győr és Bakonyszentlászló, valamint Zirc és Veszprém között járnak. A 82-es út Bakonyszentlászló és Zirc közötti szakaszán a közútkezelő korlátozást vezetett be, így azon a szakaszon pótlóbuszok sem tudnak közlekedni.Ciklon hatására viharos szél és főként a nap első felében további vegyes halmazállapotú csapadék várható.az északi, északnyugati szél elsősorban a Dunántúlon, csütörtökön az északkeleti országrészben is viharossá fokozódik (70-90 km/h). A Dunántúl nyugati részén azonban 90-100 km/h közötti lökések is előfordulhatnak. A Bakonyban a viharos szél nagyobb területen okozhat hófúvást. Csütörtökön estétől mérséklődik a légmozgás.: estig vegyes halmazállapotú, de már 20 mm-t sehol sem meghaladó csapadékra lehet számítani. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt eső, havas eső, hó egyaránt valószínű. A magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. A hó jellemzően továbbra is TAPADÓ HÓ lesz. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog, vagy elolvad. A Dunántúli-, és az Északi-középhegység vonulatain újabb 5-15 cm friss hó valószínű.Csütörtökön a nap második felében inkább már csak az Alföld déli részén és a Dunántúl délkeleti megyéiben lehet számottevő mennyiségű vegyes csapadék (a Mecsekben tapadó hó).