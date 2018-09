Anyát és kétéves kisfiát gyilkolták meg Várpalotán - Elfogtak egy férfit

Kettős gyilkosság történt Várpalotán, a bűncselekménnyel kapcsolatban elfogtak egy férfit - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője péntek este az MTI-vel.Aradi Virág elmondta: péntek délelőtt érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Várpalota külterületén a Baglyas-hegyen egy ingatlanban egy 22 éves nő és kétéves gyermeke holttestét találták meg.Hozzátette, az első információk szerint idegenkezűség merült fel, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A bűncselekménnyel kapcsolatban a Veszprém megyei rendőrök rövid időn belül elfogtak egy 40 éves férfit, kihallgatása folyamatban van.Korábban annyit közölt a rendőrség, hogy egy nő és gyermeke holttestét találták meg Várpalota külterületén, az eset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Egy gyönyörű, szőke kisfiú volt a gyümölcse a fiatal pár szerelmének, a 22 éves Enikő és élettársa, Gergely három éve alkotott egy párt, és viharoktól sem mentes kapcsolatuk épp most fordult volna egyenesbe. Ám tegnap délelőtt egy csapásra minden összeomlott - írja a Bors.A lap úgy tudja, Enikő és kisfia, Gergő vérben úszó holttestére egy Várpalota külterületén álló házban találtak rá tegnap délelőtt. A ház Enikő családjának tulajdona, a fiatal nő itt élt kis­fiával és gyermeke apjával, Gergellyel. A környékbeliek szerint azonban Enikő megismerkedett egy másik férfival, így Gergelynek mennie kellett, igaz, aztán az új kapcsolat sem tartott sokáig, Enikő végül ismét gyermeke apját választotta, és a napokban közösen költöztek volna el Komárom-Esztergom megyébe. A gyilkosság idején Enikő élettársa nem tartózkodott otthon. A Bors a helyszínen megtudta: egy szomszéd fedezte fel a borzalmat, hívta a rendőrséget és Gergelyt is. Amikor a férfi a helyszínre ért, összeomlott, zo­kogva, ordítva, kínjában a földet rugdosva átkozódott, a mentők nyugtatót adtak be neki, majd kórházba szállították.A helyszínen tegnap megjelent az apa édesanyja is. F. Józsefné megerősítette: fia és családja most akart elköltözni, mert Gergely egy jó állást kapott.– Ám most mindennek vége. A fiam csütörtök óta nem érte el az élettársát. Másnap reggel aztán sajnos kiderült, hogy miért – csuklott el az asszony hangja.– A ház ablakait betörték. Úgy tudom, hogy Enikőnek szétverte a fejét a gyilkos, aztán a kisgyereket is megtalálta. Mi szerelmi bosszúra gyanakszunk – tette hozzá a nagymama. A meggyilkolt lány édesanyja sírva, maga elé nézve állt a helyszínen, és semmit nem tudott, nem is akart mondani a történtekről.A Borsnak a szomszédok azt mondták, tudomásuk szerint a gyilkos nemcsak Enikővel, hanem Gergőkével is bestiális kegyetlenséggel végzett. A kisfiú torkát elvágta, esélyt sem adott neki a túlélésre. Senki sem érti, hogy miért kellett az ártatlan gyermekkel is végezni, a környékbelieket valósággal sokkolta a szörnyű eset. Aradi Virág, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a rendőrségre 10 óra 50 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy nő és egy gyermek holttestét találták meg. Lapzártánk idején is tartott a helyszíni szemle, a rendőrség hajtóvadászatot indított a gyilkos után.Egy nő és gyermeke holttestét találták meg Várpalota külterületén pénteken - tájékoztatta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.Aradi Virág közölte: a rendőrségre 10 óra 50 perckor érkezett bejelentés arról, hogy két holttestet találtak egy ingatlanban Várpalota külterületén.Az eset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség, a helyszíni- és a halottszemle folyamatban van.