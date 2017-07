AlteRába Fesztivál 2017 Körmend - A Halott Pénz és a Soulwave a nyitáson

Az immáron harmadszor is ProArt díj nyertes AlteRábán az öt nap alatt fellép többek között a Halott Pénz, a Soulwave, a Magashegyi Underground, a Péterfy Bori & Love Band, a Vad Fruttik, a 30Y, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, az Anna and the Barbies, a Pál Utcai Fiúk, az Ossián, az Auróra és az Ismerős Arcok.A Fütyülős kis színpadon idén már 16 feltörekvő zenekar kap lehetőséget a bemutatkozásra. Ezekre a csapatokra a fesztivál hivatalos Facebook oldalán lehetett szavazni. A körmendi zenei eseményen már kora délután elindulnak a koncertek, melyeket játékos vetélkedők és egyéb kiegészítő programok kísérnek. Ezúttal sem maradnak el a hajnalba nyúló after party-k, Golyó és Johnny közreműködésével.A fesztivál részletes programja és a napi bontás a www.alterabafesztival.hu oldalon érhető el.