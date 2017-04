Álomesküvő Tényőn, az erdő szélén, motoros felvezetéssel, sztárvendéggel - fotókon mutatjuk

Motoros felvezetés, meglepetés sztárvendég, hajnalig tartó mulatozás - röviden így foglalható össze a harmincéves Ádám és a nála tíz évvel fiatalabb Erzsébet felejthetetlen házasságkötésének napja.Ádám egyszer az életében biztosan nem bánta, hogy egy évvel ezelőtt elromlott az autója. A gépkocsiját, egyik felpéci barátjánál javíttatta meg, miután bementek egy helyi vendéglőbe. Erzsébet éppen ott volt felszolgáló, ekkor ismerkedtek meg.Ádám 14 éves kora óta motorozik és rendszeresen vesz részt motorostalálkozókon. Számára ezért is volt különösen nagy meglepetés a motoros felvezetés. A Győri motorosok baráti köréből 32 motoros vezette fel a 80 fős násznépet.A motorosok a felpéci leánykérés után Győrszemere-hegyben csatlakoztak be a násznép elé. Pócz Ferenc, Tóth László és Szalai Dániel szervezésével vezették fel a lakodalmas menetet, a tényői Dombi és Fiai Vendégfogadóhoz. A motorosok is hálásan megköszönték a vendéglátást.Ádám és Erzsébet, romantikus és páratlan szépségű környezetben, a Győrtől 18 km-re található vendéglő feldíszített udvarán mondták ki a boldogító igent, a polgári szertartáson.Az este hangulatát csak tovább fokozta, amikor nem sokkal 22 óra után megjelent - a vőlegény egész családjának a kedvence - a sztárvendég, Márió. Az is bebizonyosodott, hogy Ádám édesanyja, Horváthné Kokas Rita, és Királyné Molnár Zsuzsanna, Rita unokatestvére, kiváló szervezők. Szintén hatalmas meglepetés volt, ugyanis a népszerű harmonikás meghívásáról csak néhány közeli családtag tudott. A Fonogram Díjas Márió (Bock Attila) óriási hangulatot csinált Győr-Moson-Sopron megye egyik legszélesebb vadétel választékot kínáló vendéglőjében.A vőlegénynek csupán az okozott csalódást, hogy vér szerinti édesapja nem jelent meg az esküvői szertartáson. Viszont Ádám, már hosszú évek óta nagyon sok támogatást kap nevelőapjától, Horváth Imrétől.A polgári esküvőt követő lakodalom, - kiadós finom ételekkel és italokkal - hajnal négyig tartott. Nem is lehet kétséges, hogy Bakonyi Ádámnak és Bakonyiné Peidl Erzsébetnek, a 2017-es év legboldogabb napja volt az idei nagyszombat.