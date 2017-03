ADÓtraffipax - Náluk kopogtatnak az adóellenőrök a napokban, Győrben a piacot szállhatják meg

A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai



március 8-án fokozottan ellenőrzik a nőnaphoz kötődő termékeket (például virág, édesség, ajándéktárgyak) árusítókat, a szépészeti szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a piacokon, vásárokon értékesítőket, hogy adnak-e nyugtát és bejelentik-e alkalmazottaikat.



A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

március 7-én és 8-án fokozottan ellenőrzik a piacokon, közterületeken, boltokban virágot árusítókat. A revizorok elsősorban a nyugtaadást és az online pénztárgép használatát vizsgálják, de sor kerülhet egyéb, például az alkalmazottak bejelentésének és az árukészlet eredetének ellenőrzésére is. Az érintett adózói kör fokozott vizsgálatának elsődleges célja a szabálytalankodók kiszűrése, valamint a vásárlók és a költségvetés érdekeinek védelme.



A NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

március 7-én és 8-án fokozottan ellenőrzi a virág, édesség, ajándéktárgy árusítókat, a szépészeti szolgáltatásokat nyújtókat, valamint a piacokon, vásárokon értékesítőket.

A NAV munkatársai március 7-én Komárom, Kisbér, Oroszlány, Tata, március 8-án Tatabánya, Esztergom városokban és környékükön folytatnak ellenőrzéseket.

A revizorok elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. A nap 24 órájában végzett célzott ellenőrzések – nyílt és fedett próbavásárlások, forgalomszámlálás – az adójogszabályokkal történő visszaélések felszámolására irányulnak.



A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

március első heteiben Budapest VII. kerületének romkocsmáit, egyéb vendéglátóhelyeit ellenőrzi.

A Kazinczy, az Akác, a Wesselényi és a Síp utca által határolt területen március 7-14. között bizton lehet számítani a NAV ellenőreinek felbukkanására, akik elsősorban a bizonylatadási kötelezettséget, az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép üzemeltetését vizsgálják. A nap 24 órájában végzett célzott ellenőrzések – nyílt és fedett próbavásárlások, forgalomszámlálás – a visszaélések felszámolására irányulnak.



A NAV BAZ megyei Adó- és Vámigazgatósága

március 8-án Miskolc piacain valamint virágüzleteiben a virágértékesítések bizonylatolását továbbá az értékesítésben közreműködők biztosítási jogviszonyát érintően végez ellenőrzéseket.



A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának ellenőrei

március 8-án, nőnapon, fokozottan vonják ellenőrzés alá a virágüzleteket, valamint az édesség és ajándéktárgyakat értékesítőket. Hasonló ellenőrzésekre lehet számítani az igazgatóság illetékességi területén található piacokon is, mely keretében a számla- nyugtaadást, valamint az alkalmazottak szabályos bejelentését is vizsgálják a NAV munkatársai.



A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

március 8-án akció keretében ellenőrzi a nőnaphoz köthető termékértékesítéséket. Az ellenőrzésekre elsősorban a virágüzletek és a piacokon, közterületeken virágot értékesítő vállalkozások számíthatnak. Az adóellenőrök a nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az online pénztárgépekkel kapcsolatos adókötelezettségeket valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.



A NAV Dél-budapesti Adó-és Vámigazgatósága operatív adóellenőrei

március 10-én, pénteken akció keretében ellenőrzést végeznek a Budapest, IX. kerület 1. sz. Nagyvásárcsarnokban. (1093. Budapest, Vámház krt. 1-3.)

Az ellenőrzés sorozat alkalmával az operatív adóellenőrök elsősorban a nyugtaadási kötelezettség teljesítését, az alkalmazottak adóhatósághoz történő bejelentésének szabályszerűségét valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását ellenőrzik.



A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

március 13-tól - 17-ig az Országos Étterem Hét rendezvénysorozathoz kapcsolódóan fokozottan ellenőrzi Budapest belvárosában működő vendéglátóhelyeket. Ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, az alkalmazottak bejelentésének vizsgálatára, valamint az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésére. Ezzel egy időben a taxis személyszállítóknál is várható hasonló irányú ellenőrzés.



A NAV Pest Megyei Adó-és Vámigazgatóságának munkatársai

március 23-án, Inárcs településen az online pénztárgépek jogszerű használatával, valamint jövedéki termékek forgalmazásával összefüggő, átfogó teljes települést érintő egész napos ellenőrzéseket végez.