A villanyfarmerek törhetik le az áram árát

Napelempark – Szil határában már áramot termel. Várhatóan idén sok hasonló fejlesztés indulhat.

Kínálati változás: ez alakíthatja át az árampiacot a következő években. Idén idehaza több száz megawatt teljesítménnyel bő- vülhet a kínálat, hamarosan naperőművek sora épülhet. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) tanulmánya szerint 600–800 megawatt teljesítmény „reálisan létrejöhet", jócskán átalakítva ezzel az árampiacot.Összehasonlításként: 2017-ben idehaza összesen 250 megawattnyi naperőmű működött. Miután a szélkerekek építése gyakorlatilag ellehetetlenült, emiatt a fejlesztők figyelme a naperőművek felé fordult. Korábban azonban újabb 2000 megawattra adott elvi engedélyt a Magyar Energetikai és Köz- mű-szabályozási Hivatal. Ezek java részét még 2016-ban a Kötelező Átvételi Rendszer keretében. A rendszerbe befogadott, megújuló erőművek áramtermelését az irányító a következő 20 évben változatlan – támogatott – áron átveszi, így a beruházásmegtérülés jól tervezhető. Ezek zöme most érhet célba, s indulhatnak a fejlesztések.A kutatóközpont munkatársai egy érdekes összehasonlításra hívták fel a figyelmet: tavaly a legmelegebb nyári napokon egy megawatt áram ára (átmenetileg) 100–120 euró körül is alakult, a napelemekben gazdag német piacon csak 40-be került. Az elemzők szerint ha nem lett volna a 250 megawattnyi nap- erőmű-kapacitás, akár 15-20 euróval még több lehetett volna a hazai ár. Ha viszont idén újabb 600 megawattal bővül a hazai piac, az ugyanekkora áresést generál, 1000 megawatt esetén pedig akár az alacsony német árszintre is süllyedhet.Villanyfarmerek: a szakmai szlengben így nevezik azokat a gazdákat, akik a közeljövőben napkollektorokkal termelnék az áramot földjeiken. Szilban tavaly ősz óta 2200 napelemtábla ad 499 kilowattnyi áramot. Ehhez hasonló teljesítményű, háromezer, egyenként egyhektáros napelempark kiépítését segítené a kormány mezőgazdasági területekre (Kisalföld, 2018. január 24.). A „regisztrált földműves termelők" lesznek a kedvezményezettjei a programnak, amellyel kis teljesítményű napelemparkok létrehozását ösztönzik.Kétszázmillióba kerülhet egy ilyen beruházás, melynek kisebbik szelete önrész lehet. Az illetékes tárca biztosítja majd az engedélyt a villanyfarmereknek, a felvásárlási kötelezettséget s a kedvezményes hitelt. A naperőművek hálózatra kapcsolását is segítik: a törvénytervezet szerint a szükséges infrastruktúra kiépítését, annak költségeit a hálózati elosztócégeknek (az E.ON és az Elmű-Émász hálózati cégeinek) kell állniuk.