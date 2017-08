A viharok után újra van áram minden Győr-Moson-Sopron megyei településen

Egyházi Nikoletta elmondta, hogy Vas megyében 2428, Zalában pedig 1081 fogyasztónál nincs áram.



Hangsúlyozta: a szolgáltató továbbra is teljes létszámban, az ország más régióiból átcsoportosított szakemberekkel és alvállalkozók bevonásával dolgozik a helyreállításon. Először a középfeszültségű hálózatot javítják, és utána következik a kisfeszültségű hálózat egy vagy néhány fogyasztási helyet érintő hibáinak megszüntetése.



A munkát továbbra is nehezíti, hogy egy-egy hálózatszakaszon - főként az erdőkben - gyakran három-négy ponton is elszakították vagy megrongálták a villamos hálózatot a kidőlő fák.



Csütörtök este a régióban még 120 ezer fogyasztónál nem volt áram.