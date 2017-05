A szürke rendszám feladja a leckét bringásoknak - Ön mit tapasztalt? Írja meg!

online@kisalfold.hu, vagy írják meg hozzászólásként Facebook-oldalunkon! Várjunk Olvasóink tapasztalatait, véleményeit a témában:, vagy írják meg hozzászólásként Facebook-oldalunkon!

Újratárgyalhatják a törvényt



Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztos elismerte, hogy nem életszerű az új jogszabály. Ezzel cseng egybe Lázár János kancelláriaminiszter napokban tett ígérete, miszerint a kormány újratárgyalhatja a szürke rendszám ügyét.

A költséges ügymenetről Mészáros Ákos, a pázmándfalui Tatanka Racing Team kerékpáros egyesület csapatvezetője nyilatkozott lapuknak. Olvasóink jól ismerhetik a hegyikerékpáros csapatot: a megyei bringásoktekertek le a tengerre egyetlen nap leforgása alatt megyénkből az Adriai-tengerre.A törvényalkotók az új jogszabállyal a bringaszállítás közben történő baleseteknek vennék elejét, azonban már itt kilóg a lóláb. A Google-n negyedórán át kutattunk olyan közlekedési baleset után, amely kerékpárszállító miatt következett be, de a legnépszerűbb itthoni kereső nem dobott ki találatot. Kérdésünkre Szalay Ákos, a győri Thule üzlet és szerviz képviselője megerősítette: ő sem tud olyan karambolról az utóbbi évekből, amit bringaszállító idézett volna elő."A törvény szerint minden autóra külön kell vizsgáztatni a kerékpártartót. Számunkra ez jelenti a legfőbb gondot. A versenyekre 20-25 bringát viszünk, nehezebb lesz megszervezni az utazásokat" - hallottuk Mészáros Ákostól.A hobbi bringásokat, akik évente 2-3 túrát tesznek meg jellemzően a Balaton vagy Fertő tó körül, jó eséllyel elkedvetleníti a szürke rendszám igénylése. A többség ugyanis vonóhorogra szerelhető kerékpártartóval rendelkezik. Mostanáig volt lehetőség arra, hogy a hátsó rendszámot levegyék, majd átszereljék a bringaszállítóra. A rendszám áthelyezése, 2-3 bicikli biztonságos rögzítése nem tartott tovább 10-15 percnél.Mostantól először műszaki vizsgaállomáson kell jelentkezni szemlére, mivel a kerékpárszállítót az autóval együtt nézi meg a hatóság. Az idő és pénzigényes hivatali útvesztő ott kezdődik, hogy a nem állami vizsgaállomások csak rendes műszakival egybekötve végezhetik el a "szürke rendszámozást". Így a költségek jóval magasabbak, ez a verzió 16 ezer Ft-ba kerül. Ráadásul sima vizsgahelyekből több száz van, államiból csak huszonhét.Amennyiben mindent rendben találtak műszakilag, ellenőrzik a rendszámtábla világítását, az indexet, a menetfényt, a féklámpát és a tolató lámpát vagy ködlámpát is. Itt problémát okozhat, hogy a vonóhorogdugók és a kerékpártartók lámpái különböző pólusúak lehetnek. Ezeknek a cseréje, szerelési költsége elérheti a 10 ezer Ft-ot."Azok a bringások, akik csomagtér-ajtóra szerelhető kerékpárszállítóval rendelkeznek, ők sem lehetnek teljesen nyugodtak. Ha a szállító a kocsi hátsó lámpájának vagy indexének akár 1 százalékát (!) takarja, akkor a rendőr büntethet. Mivel ezeknél a típusoknál nincs vonóhorog kivezetés, ki kell alakíttatni a plusz lámpa csatlakozóját" - közölte Szalay Ákos. A győri Thule szakszerviz munkatársa szerint a svéd cég hosszú ideje úgy gyártja a lámpával felszerelt keréktartókat, hogy középen rendszám helyezhető el.A kerékpárszállító lámpáinak tartalmazniuk kell az "E" jelölést, vagyis az európai jóváhagyási jelet, és rajta kell lennie a plakettnek, amely tartalmazza a főbb műszaki adatokat. Ha plakett hiányzik, vagy már lekopott, a kerékpárszállító műbizonylata kell, amelyen ezek szerepelnek. Házilag barkácsolt, viseltes tartóval nem is érdemes próbálkozni.Ha átmegy 1770 forintos vizsgán a kerékpártartó, a dokumentumokkal fel kell keresni egy kormányablakot. Itt 5500 forintot fizetünk a "kerékpárszállító eszközre szerelhető rendszámtábla legyártásának engedélyezéséért". A szürke tábla 5-10 munkanap alatt érkezik meg, és ekkor még kérnek tőlünk 2300 forintot a forgalmi engedélybe bejegyzésért."Legjobb esetben 2-3 hét alatt jutunk el odáig, hogy szürke rendszám legyen az új kerékpárszállítónkon. Mi inkább vettünk egy újat és a régit nyugdíjaztuk átalakítás helyett. A hivatali procedúra költsége szűk 10 ezer forintban lesz, de az elvesztegetett időről inkább nem beszélnék. Túl bürokratikus és drága az eljárás" - zárta a szavait Mészáros Ákos.