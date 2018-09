A Szigetköztől Jászberényig: több helyszínen várja az érdeklődőket a ˝Kapj rá!˝ roadshow

Édes Napok , Budapest, Szent István tér és Zrínyi utca, 2018.09.14-16

, Budapest, Szent István tér és Zrínyi utca, Nemzeti Vágta, Budapest, 2018.09.14-16

Budapest, Vámosszabadi Halfesztivál , Vámosszabadi Horgász tó, 2018.09.22.

, Vámosszabadi Horgász tó, 2018.09.22. Halkolbász és Halkülönlegesség Fesztivál, Szolnok, 2018.09.29.

Szolnok, 2018.09.29. XII. Kaposvári Állattenyésztési Napok, Kaposvár, 2018.09.28-30

Országszerte négy helyszínen folytatódik a „Kapj rá!" halfogyasztást ösztönző kampány a tvégén. A Bábolnai Gazdanapokon, 2018. 9. özött Magyarország legnagyobb szabadtéri mezőgép kiállítását tekinthetik meg a látogató , ahol a díszvendég Hollandia lesz. A precíziós gazdálkodásról és innovatív technológiákról szóló információ mellett ételekből és italokból sem lesz hiány, sőt, a „Kapj rá!" standjánál is csillapíthatjá éhségüket az arra járó . A terítéken füstölt afrikai harcsafilé és pisztrángfilé lesz.A Budapest Borfesztivál özönsége a kiváló borok mellett finom falatokat is óstolhat, ha 2018. 9. özött a Budai Várba látogat. Az Európa legszebb borfesztiváljaként nyilvántartott rendezvényen özel 200 hazai és ülföldi kiállító több ezer borát ízlelhetik meg az érdeklődő . A nedű mellett pedig számos ételkülönlegességet is megkóstolhatnak a rendezvény résztvevői.Az esemény ideje alatt a „Kapj rá!" standja is nyitva áll a látogató előtt, füstölt halpástétommal és halfilével várjuk a halrajongókat. Ezen ívül gyermekfoglalkoztatóval, receptes kiadványokkal és ismeretterjesztő füzetekkel is észülünk.Ezen a tvégén Jászberénybe is érdemes lesz ellátogatni, hiszen 2018. 9. özött rendezik meg a Jász Expo és Fesztivált. A családok számára is ideális program ézműves termékekkel, bográcsban rotyogó ételekkel, népi játékokkal, folklór- és önnyűzenei koncertekkel ábítja a Jászság fővárosába az érdeklődőket. A „Kapj rá!" standjához látogatókat füstölt afrikai harcsafilé és halpástétom fogadja.is ülönleges finomságokkal és jóféle nedűkkel várja a özönséget 2018. 9. özött Mosonmagyaróváron. A látogató hagyományőrző programok sokaságát élvezhetik: lesz solymász bemutató, ijászkodás, lovas bemutató és kutya szépségverseny is. A „Kapj rá!" standja 11 és 18 óra özött mindhárom napon ingyenes halkóstoltatással, receptfüzetekkel és gyermekfoglalkoztatóval várja az érdeklődőket.A „Kapj rá!" roadshow övetkező állomásai: