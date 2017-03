A pannonhalmi Viator a legjobb vidéki éttermek között

A TOP10 VIDÉKI ÉTTERM A VOLKSWAGEN-DINING GUIDE TOP100 ÉTTEREMKALAUZ 2017 SZERINT:

1. Anyukám mondta, 11. hely

2. Kistücsök, 12. hely

3. Platán, 13. hely

4. Viator, 26. hely

5. Sparhelt, 29. hely

6. Susogó, 30. hely

7. Első Mádi Borház, 31. hely

8. Gusteau Kulináris Élményműhely, 32. hely

9. Villa Medici Mild, 36. hely

10. Percze, 40. hely

A vidék sincs lemaradva: az encsi Anyukám mondta, a balatonszemesi Kistücsök és a tatai Platán a legjobb tíz magyarországi étterem sereghajtója a TOP100 legjobb étterem listájának 11-ik, 12-ik és 13-ik helyén. A vidéki városok versenyét egyértelműen Mád nyerte. A legjobb 10 vidéki étterem közül három – az Első Mádi Borház, a Gusteau Kulináris Élményműhely és a Percze – Mádon található.Következzenek a vidék legjobb éttermei a Dining Guide értékelése szerint!Encs továbbra is fényesen ragyogó állócsillag egy olyan vidéken, ahol a madár se jár (hacsak nem Tokaj felé veszi az irányt, de akkor is csak átutazóban). És Encs az a hely, ahova gyakorlatilag bárki, bárhonnan és bármikor képes több száz kilométert autózni, ha kiváló minőségű alapanyagokból készült egyedi ételeket szeretne enni. Az Anyukám mondta az az étterem, amiből még többtucatnak kéne lennie az országban, és akkor nem lenne okunk panaszra. A Dudás testvérek több mint tíz évvel ezelőtt csak egy egyszerű pizzázót nyitottak, majd legendát építettek.Az idén 25-ik születésnapját ünneplő Kistücsök műfajt teremtett, és ezt a pozícióját stabilan és magabiztosan tartja is. Ez az az étterem, amiért érdemes a Balaton déli partjára is ellátogatni, hiszen ennél magasabb szintű tálalásban a környékbeli alapanyagokkal aligha találkozhatunk. A Kistücsök – elsősorban a tulajdonos Csapody Balázsnak köszönhetően – példamutatóan viszi előre azt a törekvését, hogy presztízst teremtsen a Somogy környéki régiónak, és következetesen, Jahni László megingathatatlan színvonalú munkájával mutassa be azok javait tányérjain. Télen-nyáron.Pesti István vidéki “elvonulása" mögött több rejlik, mint az, hogy potenciált látott egy hihetetlen jó adottságokkal rendelkező étteremben, és azt gondolta, vidéken is van létjogosultsága a fine diningnak. A korábban a Tantinak Michelin-csillagot szerző séf ugyanis egy olyan kezdeményezésben látta meg az igazi fantáziát, amely hosszú távra épít, és egy fenntartható rendszeren keresztül működtet vendéglátást. Az előbb-utóbb szinte teljes mértékben egy saját farmra épülő konyha új dimenzióba helyezi az alapanyagfelhasználást. Pesti István célja az a Platánban, hogy élményt adjon, és a vendéglátás újra vendéglátás legyen. Bízunk benne, hogy a közeljövőben a desszertek is idomulnak majd a kínálat magas minőségéhez.

A Dinig Guide szerkesztősége több mint 200 étterem meglátogatását követően dönti el az éttermek TOP100-as listáját. Anonim tesztelők ezt követően az év folyamán többször is ellátogatnak a helyekre. A legjobb 20 éttermet nemzetközi szaktekintélyek vizsgálják meg, így alakul ki a legjobb 10 étterem sorrendje. Volkswagen-Dining Guide Étteremkalauz 2017-es kiadványa már kapható az újságárusoknál. A kiadvány több mint 200 hazai étterem leírását tartalmazza, és több mint 100 budapesti street food helyet listáz.

A pannonhalmi étteremben az évszázados tradíció és az újító szellem egészen egyedülálló módon ötvöződik. Adott ugyebár a bencés apátság, és ehhez kapcsolódóan Várszegi Asztrik különlegesen nyitott látásmódja, és egy egészen modern étterem, a funkcionális építészet példás darabja, melynek konyháját Gyurik Gábor szintén újszerű szemlélete határozza meg. A Viatorban kiemelten fontos szerepet játszik a szezonalitás és a regionalitás. Az ételeket az apátság fűszernövénykertjének terményei teszik egyedülállóva, és persze a hozzájuk kínált tételek a bencés borászatból.Balatonfüred egyik legkedveltebb étterme, pedig a Balatontól és a nyaralóvárosi pezsgéstől kimondottan messze esik. A Sparhelt kiemelt figyelmet szentel a helyi és szezonális alapanyagoknak, állandó látogató a tihanyi és a káptalantóti piacon, de ha kell, Franciaországból is rendel. A regionalitásra és a szezonalitásra való törekvés eredményeképpen az étlap meglehetősen sokszínű és gyakran változik, a rajta szereplő tételek pedig olyan kortárs, nemzetközi ételek, amelyek kicsit el is távolítják a bisztrót a balatoni hangulattól... a jó értelemben véve.Az izgalmas pécsi étteremben nincsen állandó étlap, és legnagyobb varázsát ez adja. A tematika hetente, az ajánlat naponta változik, és a rendszer azért ilyen spontán, mert mindent az dönt el, milyen alapanyagokat lehetett beszerezni aznap reggel a piacról. Az ételeket átgondoltan válogatott borok, házi szörpök és pécsi sörök kísérik, és aki hazavinne valamit az élményből, az az étterem melletti Gourmet shopból és borboltból válogatva ezt meg is teheti.Bátor hely, mert meri magát elsőnek nevezni, ennek a szónak azonban természetesen többrétegű jelentése van. A helymeghatározás pedig jogos, hiszen a mi listánkon is ez az első mádi hely. És hogy miért első? Mert valóban szó szerint ez a falu első háza, de ami még ennél is fontosabb, a térség első olyan intézménye, amely igyekszik összefogni és méltóképpen bemutatni a mádi borászok munkáját. Azonban az Első Mádi Borházban nem csupán a boroké a főszerep, hiszen a tételeket a régió alapanyagait is felhasználó bisztrókonyha kíséri, amely elsősorban a magyar ételek kiválóságait helyezi nemzetközi kontextusba.A különös név különös, ám nem meglepő küldetést takar, melyben a tokaji borok játsszák a főszerepet. A Gusteau Mádon található, Tokaj-Hegyalja epicentrumában, és kimondottan borétteremnek nevezi magát. Az ételek a borokhoz hangolva készülnek, itt mindent a borok inspirálnak, miközben a fő törekvés az, hogy lehetőleg minden helyi alapanyagokból készüljön. Ennek megfelelően a kínálatban újragondolt magyar fogások szerepelnek, modern és kreatív kivitelben.A veszprémi hotel és étterem egy több, mint 25 éve működő családi vállalkozás, amely egyszerre törekszik a hagyományőrzésre és a folyamatos megújulásra. Ennek szellemében folyamatosan keresia legjobb hazai alapanyagokat, erősen támaszkodik a helyi termelők kínálatára, és különös gondot fordít a saját előállítású termékekre. A Villa Medici évtizedek óta az egyik legjobb vidéki étterem, amely önmaga frissebb, lendületesebb, fiatalosabb verzióját is létrehozta. Kiváló minősége, jó értelemben vett egyszerűsége élményszámba megy.A Percze Mád egyik történelmi dűlője, és ennek oldalában helyezkedik el az Élményközpont, ahol nem csupán kulináris izgalmakban lehet része a látogatóknak, hanem dűlőtúrákon is részt lehet venni. Az étterem a Szepsy Pincészet referenciahelye, így a séf, Cetner Attila a pincészet boraihoz hangolja a fogásokat, miközben törekszik a helyi alapanyagok használatára. A hús részben saját tenyészetből, részben saját vadászterületről származik, a kínálatban kiemelt helyen szerepelnek a vadételek. Tradicionális konyha, modern ízlés, mádi borok.