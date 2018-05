A nyárias tavasz ezreket vonz a Balatonra, a strandok pünkösdig ingyenesek

Eddig ritkán fordult elő, de idén május elején startolt a balatoni szezon. Fotók: Kisalföld-archívum

Remek szezont zártak tavaly



Beszélgetőpartnereink szerint remek szezon volt 2017, köszönhetően a jó időnek és a fejlesztéseknek. "A vízhőmérséklet ne csökkenjen 20 fok alá és akkor jók a kilátások. Nem a zivatarokkal van gond, hanem ha tartósan lehűl a levegő és fúj a szél" - hallottuk Pandur Ferenctől.

Az északi part kedvelt strandját, a csopakit már április közepén "nagyüzemi" szintre felkészítették. A fürdő május elsején teltházzal működött. "Pár információs táblát kell kihelyeznünk, a vízimentők pünkösdtől teljesítenek szolgálatot. Belépőt jövő szombattól kérünk" - tudtuk meg Béndek Edit strandvezetőtől. Csopakon nem emelkednek a jegyárak 2017-hez képest. A teljes áru napi belépőért 800 Ft-ot, a kedvezményes jegyekért (diák, 65 év felett) 500 Ft-ot kérnek. Újdonság lesz egy napozóstég és egy új csúszda itt.A balatonfüredi strandok (Esterházy, Kisfaludy) is ingyenesen látogathatók pünkösdig. "Az Esterházy-n az élményfürdőt gyerekpancsolóval, vizes játszótérrel, a strandot fitneszparkkal bővítettük. A Kisfaludy-n kisebb csúszdaparkot nyitottunk. Mindkét fürdőben növeltük a hűst adó felületeket" - közölte Ágoston Ferenc, a Probio Zrt. üzemeltetési vezetője. A balatonfüredi strandok jegypénztáraiban pünkösdtől június 20-ig előszezoni tarifákat alkalmaznak. A főszezonban inflációkövető emelésre kell számítani. Az Esterházy strand nem olcsó, érdemes élni a most hétvégi lehetőséggel. Főszezonban tavaly 1150 Ft volt az egyszeri felnőtt belépő, a 4-14 éveseknek szóló gyerekjegy 700 Ft. A Kisfaludy-n 750 Ft-ért kapcsolódhattak ki a felnőttek az előző szezonban.Az alsóörsi strandon hetek óta nyitva tartják a vizes blokkokat. Itt is több ezren pihentek a négynapos ünnepkor. "Ősszel kezdtük a fejlesztéseket. Új játszóteret avattunk, ide UV-szűrő vászonrendszert is építettünk. A büfék előtti részeket térköveztük. Panasz volt, hogy billegtek az asztalok étkezéskor" - mondta Pandur Ferenc településműködtetési vezetője. Alsóörsön maradnak a tavalyi tarifák: a napi felnőtt jegy 700, a diák, nyugdíjas 500 Ft-ba kerül.A Tihanyhoz tartozó, Aszófőhöz közeli meseszép sajkodi strandon az utolsó simításokat végzik. Itt június elsejéig ingyen strandolhatunk, leszámítva a hétvégéket. Ha napsütéses idő lesz, akkor már most szombaton belépőt kell fizetni. A felnőtt 400, a diákjegy 250 Ft-ba kerül idén, akárcsak tavaly. "A homokozó környékét korszerűsítettük. Új csúszda, mérleghinták, játékok várják a kicsiket. 400 négyzetméteren térköveztük a parkolót, így remélhetőleg nem lesz több itt porfelhő" - mondta Liebhauser György, a strand üzemeltetője.Ameddig nem szednek belépőt a balatoni strandokon, addig közparkként működnek a fürdők. A legtöbb balatoni településen önkormányzati rendelet lehetővé teszi, hogy a hivatalos nyitást az időjárástól tegyék függővé.