A Nébih 26 tejcsokit tesztelt - mutatjuk a legjobbakat!

A teszten 26 hazai és külföldi előállítású, köztük diabetikus, glutén- és laktózmentes csokikat vettek górcső alá a hivatal szakemberei. A tejcsokoládék ellenőrzése során vizsgálták a biztonsági paramétereket, a tápanyagok mennyiségét, a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenlétét. Arra szintén figyeltek, hogy a termékek jelölése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tejcsokoládék többsége a kakaó-, tejszárazanyag és tejzsírtartalom alapján nagyon jó minőségűnek bizonyult.Igaz, akadtak hibák is szép számmal. Az egyik termékben alacsonyabb volt a tejzsírtartalom az előírtnál. Egy másik csokinál itthon nem engedélyezett csokoládé és tejszín aromát használtak fel. Főként jelölési hibák miatt 17 terméknél hatósági eljárást indult. Négy termék esetében szabott ki bírságot a hivatal. Ezek büntetési tétele akár a félmillió forintot is elérheti. A következő súlyos tévedések írhatók a gyártók számlájára. Több terméknél nem emelték ki az allergén anyagokat. Volt csoki, amely nem tartalmazta az előírt mennyiségű tejzsírt. Így azt nem is lehetett volna tejcsokoládénak nevezni. Több esetben voltak pontatlanságok a termékek tápérték jelölésében is.Azt nem árulta el a Nébih, melyik csokik kaptak büntetést és melyek részesültek figyelmeztetésben. A teszt három legjobb eredményt elérő csokoládéját azonban megnevezte a hivatal. A kóstolók kedvence a svájci Lindt Excellence Finom Tejcsokoládé lett. Második helyen végzett a Milka Alpesi Tejcsokoládé, a képzeletbeli dobogó legalsó fokát a Tibi különleges tejcsokoládé foglalhatta el. A Milka és a Tibi között nincs jelentős árkülönbség, de a Lindt táblák több mint 500 forinttal drágábbak a vetélytársaknál. A "speciális", azaz az édesítőszerrel vagy fruktózzal édesített csokoládék tekintetében a kóstolók kedvence a Delaviuda tejcsokoládé lett. Másodikként a Choceur Tejcsokoládé, harmadikként a Wawel Tejcsokoládé végzett.

Önnek melyik a kedvenc tejcsokija? Milka Lindt Boci Tibi Más Szavazok!



Szavazás állása Milka Lindt Boci Tibi Más Önnek melyik a kedvenc tejcsokija? Milka Lindt Boci Tibi Más 2102 szavazat

Milyen élelmiszert teszteljen a Kisalföld? Várjuk az ötleteket!



A Kisalföld internetes oldala több tesztet végzett korábban, várjuk Olvasóink javaslatait, milyen élelmiszereket tegyünk próbára a jövőben. Ötleteiket küldjék el e-mailen ( A Kisalföld internetes oldala több tesztet végzett korábban, várjuk Olvasóink javaslatait, milyen élelmiszereket tegyünk próbára a jövőben. Ötleteiket küldjék el e-mailen ( online@kisalfold.hu ) vagy írják meg hozzászólásként Facebook-oldalunkon.

Rácz-Székely József győri mesterszakács szerint jelentős a rétegződés a csokoládék között, a silány termékektől a remek minőségűekig széles skálán mozog a kínálat. "Édesszájú vagyok, a lila csomagolású tejcsoki a kedvencem, étcsokis táblákat csak süteményekbe vásárolok" - mondta a séf. Hozzátette: "az üzletláncok sajátmárkás csokijai között akadnak jó próbálkozások, de kicsit lutri a vásárlásuk. Ezeket a recepteket finomítani kellene, több időt fordítani a saját termékfejlesztésre".