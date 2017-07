A megyében is fejleszt a Telekom - Jön a szupergyors vezetékes net!

És hogy mit is jelentenek pontosan ezek a fejlesztések az itt lakók számára?



Elsősorban szupergyors internetet, ezáltal egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást. HD kép- és hangminőséget, rengeteg TV-csatornát, valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést.



Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már itt is használható lesz az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.



A Magyar Telekom vezető szerepet vállal a korszerű digitális infrastruktúra, és ezáltal hazánkban a digitális jövő építésében, ezért jelenleg is intenzíven fejleszti hálózatát országszerte annak érdekében, hogy minél több ember számára elérhető legyen a korszerű, nagysebességű internethozzáférés.



Fejlesztéseivel az elmúlt két évben - teljes mértékben saját erőforrásra támaszkodva - 1 millió háztartásban tette elérhetővé hálózatán a nagysebességű, szélessávú vezetékes internet. Így jelenleg már több mint 2,9 millió háztartásra nőtt a Telekom szupergyors vezetékes hálózatának lefedettsége.



Ebből közel 700 ezer háztartás Gigabit-képes optikai hálózattal lefedett, itt az ügyfelek igénybe vehetik az 1000 Mpbs sebességű NetMánia 1000 szolgáltatást.

A Magyar Telekom korszerű szélessávú vezetékes távközlési hálózatot fejleszt Győr-Moson-Sopron megye 4 járásában európai uniós támogatás felhasználásával. A vállalat az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése elnevezésű pályázat keretében nyert el összesen 1,4 milliárd Ft támogatást legalább 30 Mbps sebességű vezetékes hálózat fejlesztésére a Győri, Kapuvári, Mosonmagyaróvári és Soproni Járásban.Az új hálózaton a Telekom szupergyors internetet, széles TV-csatorna választékot, több képernyős filmkölcsönzési lehetőséget, HD kép- és hangminőséget, valamint az interaktív tévézés lehetőségét nyújtja majd ügyfeleinek.A tervezés-engedélyeztetés folyamatát követően a munkálatok már több érintett településen elkezdődtek, majd szisztematikusan haladnak tovább a négy járásban. A fejlesztés teljes egészében 2018 őszén fejeződhet be a tervek szerint. A fejlesztések eredményeképpen további több mint 7.400 háztartásban lesz elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes internet Győr-Moson-Sopron megyében.A háztartások többségét Gigabit-képes optikai hálózat építésével éri el a Telekom. A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért a Telekom a lakók türelmét és elnézését kéri. A szolgáltató reményei szerint a munkálatok végeztével a javuló szolgáltatásminőség és az újonnan elérhető szolgáltatások kárpótolni fogják az itt lakókat.