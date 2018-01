A magyar kultúra napja - mutatjuk a megyei programokat!

Győrben január 22. és 28. között egy héten át lesznek programok, amelyek 22-én délután kezdődnek a Győr Művészetéért és a Győr Közművelődéséért díjak átadásával a Richter-teremben, majd a Győri Fotóklub tagjainak, Bognár Imre Tivadarnak és Molnár Lászlónak a képeiből nyílik kiállítás a Bezerédj-kastélyban - tájékoztatta a szervező Rómer Flóris Történeti és Művészeti Múzeum az MTI-t.



Hat kiállítást nyitnak meg, köztük Szabó Béla fotográfus Tenger Csend című tárlata a Gyirmóti Művelődési Házban, Székely Erzsébet népi iparművész és tanítványainak kézimunka-kiállítása a József Attila Művelődési Házban, Balogh István festőművész kiállítása az Esterházy-palotában, Vigh Attila grafikus tárlata a Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Házban és Lakatos Gy. Lázló grafikusművész kiállítása a Magyar Ispitában.



Több állandó kiállításban tartanak tárlatvezetéseket, egyebek mellett a Püspöki udvarbíróházban berendezett Borsos Miklós állandó kiállításban, ahol az ezerarcú művészt mutatják be, az Esterházy-palota Radnai gyűjteményében pedig Tájak, vizek, emberek címmel Egry József és Szőnyi István művészetét ismertetik meg a közönséggel.



A Győri Nemzeti Színházban Szabó Magda Abigél című regényéből készült színművet viszik színpadra január 24-én, 25-én és 26-án, a Győri Filharmonikus Zenekar In minore címmel ad koncertet Csajkovszkij b-moll zogoraversenyéből és César Franck d-moll szimfóniájából 25-én a Richter-teremben.



A Vaskakas Bábszínházban több gyermekeknek szóló előadás is lesz, köztük a Cini-cini muzsika, a Misi mókus kalandjai és a Budapesti Örkény Színház Csoda és Kósza című darabja. A Generációk Házában 24-én játszóházat tartanak, a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótérbe pedig műhelyfoglalkozást 27-én.



A magyarság szimbólumairól előadást tart 25-én Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató a Központi Könyvtárban, ugyanazon a napon Enyedi Ildikó alkotását, a Testről és lélekről című filmet vetítik a Rómer-házban, ami után közönségtalálkozót tartanak. A Rómer-házban lép fel 24-én a Dresch Mihály-Lukács Miklós duó, 26-án pedig a Ladánybene 27 zenekar.



Sopronban a város történelme áll annak az előadásnak a középpontjában, amelyet kilenc oktatási intézmény száz fiatalja mutat be január 22-én délután öt órától a Soproni Petőfi Színházban. Ebben az előadásban a gyermekek a saját nyelvükön mesélnek a város történelméről, legendáiról, hőseiről, egyebek mellett a brennbergi szén felfedezéséről, a helyi boszorkányperekről, Kapisztrán János soproni prédikációjáról és arról, hogy Petőfi Sándor katonáskodása idején hogyan szökött ki Liszt Ferenc koncertjére.



A városi ünnepséget január 22-én 14 órától tartják a Deák téri Kölcsey-szobornál, 18 órától pedig a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar épületében Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke Védők és építők - Magyarok a keresztény Európában címmel tart előadást.



Mosonmagyaróváron is január 22-én 14 órától tartják a városi ünnepséget a Fehér Ló Közösségi Házban, ahol átadják a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért-díjat.



A fertődi Esterházy-kastélyban múzeumpedagógiával egybekötött színháztörténeti sétát tartanak, ahol a résztvevők betekinthetnek Pietro Travaglia díszlet- és jelmeztervező életébe és eszterházi munkásságába, megismerkedhetnek a 2006-ban Europa Nostra-díjat nyert Marionettszínház épületével, emellett kézműves foglalkozás keretében barokk mozgatható babákat is készíthetnek. A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum pedig ingyenesen látogatható január 21-én - közölte az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont.