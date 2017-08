A Közép-Dunántúlon is gyorsan kifogyott a keret az új háztartási gépekre

Felfüggesztik az Otthon Melege Programban a háztartási nagygépes pályázatok beadási lehetőségét szerdán 13 órakor - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a Közép-Dunántúlról a reggeli nyitás óta több mint 7 ezer kérelem érkezett be, ezért a pályázatokat 2017. augusztus 23-án 13 óráig várják a régióból, ezt követően a benyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik.



Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett, háztartási nagygépek - hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek - energiamegtakarítást eredményező cseréjét támogató alprogramra hat régióból mostanáig összesen közel 50 ezer pályázat érkezett be.



A folytatásban a közép-magyarországi régióban élők nyújthatnak be pályázatot 2017. augusztus 28-án (hétfő), reggel 8 órától, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.



A családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A támogatás hatására nemcsak a lakossági energia-felhasználás hatékonysága javulhat, hanem mérséklődik a hazai szén-dioxid-kibocsátás is. A 2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program már több mint 130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította - tájékoztatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.