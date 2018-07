A kötelező iskolai KRESZ-oktatás sokat javítana a szegényes közlekedési kultúránkon

A győrújbaráti BM-üdülőben tartott táborban a győri Kölcsey, a Szabadhegyi és a ménfőcsanaki Petőfi iskola diákjai közlekedésbiztonsági vetélkedőn vesznek részt egész héten. Fotó: Béres Márton

Nagyon fontos, hogy a gyerekek fejét védje sisak bringázás közben. Az élénk színű póló is ajánlatos tekeréskor.

Időről időre felmerül, hogy a KRESZ-oktatás az általános iskolai tananyag része lehet. Régi adósságát törlesztené a politika, ha a gyerekek végre heti rendszerességgel tanulnák a KRESZ-t. Hosszútávon a kötelező KRESZ-oktatás javítana a szegényes hazai közlekedés kultúránkon. Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója a tanév során számos iskolába látogat és a KRESZ-ről tart előadást."Mindig hangsúlyozom a kicsiknek, hogy nem elegendő, ha látják, hogy lassít az autó, csak akkor induljanak, ha biztosan megállt a sofőr a gyalogátkelőhely előtt. Hiába van elsőbbségünk a zebránál, érdemes mindig megköszönni az autósnak, hogy vigyázott ránk. Fontos, ha átkelünk az úttesten, tartsuk a szemünket a forgalmon. Azért, mert az egyik sávban fékezett az autós, nincs rá biztosíték, hogy a másik sávban közlekedő vezető is így fog tenni. Ha zöld lámpát kapunk, nézzünk körül, mielőtt útra lépünk. Sok autós belehajt a pirosba is. A kerékpárral közlekedő kisiskolások közül többen hiszik, hogy gyalogátkelőhelynél elsőbbségük van. Ez csak akkor igaz, ha leszállnak a bringáról és tolják azt. Fontos tudni, hogy a kerékpársáv nem biztosít elsőbbséget gyalogátkelőhely mellett" - hallottuk Makai Zsuzsannától. Ne legyünk igazságtalanok a gyerekekkel, utóbbi két szabály több felnőtt kerékpárost is rendszeresen zavarba hoz.A Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója gyakran hallja a büszkén újságoló kisdiákoktól, hogy a KRESZ-órán tanultakra felhívták szabálytalankodó szüleik figyelmét. "A szülők akkor járnak jó példával, ha felelősen viselkednek a gyerekeik előtt és nem szegik meg a KRESZ-t. A szülők ne csak kísérjék bringával a gyerekeiket, hanem beszélgessenek a megélt szituációkról. A Szent Imre és Kölcsey-iskola közötti győri körforgalmat ajánlom figyelmükbe, itt sok tanulságos helyzettel találkozni. A gyereket akkor engedjék egyedül útra kerékpárral, ha képesek jelezni az irányváltásokat. Ehhez elengedhetetlen, hogy egy kézzel tudják fogni a kormányt" - mondta Makai Zsuzsanna.A győrújbaráti BM-üdülőben közlekedésbiztonsági tábort tartanak a napokban. Boda Bereniké és Szabó Cintia tavasztól szívesen jár bringával suliba, a kerékpárutakat kedvelik, itt biztonságosnak érzik a közlekedést. Igaz, egyes vélemények szerint jó, ha a diákok kevésbé forgalmas úttesten is kerekeznek és megtanulnak figyelni a forgalomra. Ha ugyanis csak kerékpárúton közlekedünk, akkor megszokjuk a védett utat és hajlamosak vagyunk elkalandozni. Barabás Márk is szeret tekerni, a kissrác a szülői és nagyszülői ház közötti útja során több mellékutat keresztez. Így mindig figyel arra, nehogy autó hajtson elé.