A Kisalföld a vásárlókért - Termékbemutatókról kérdezhetnek

Főleg a nyugdíjasokat várják a termékbemutatókra, mert kiszolgáltatottabbaknak tartják őket az értékesítők. Ráadásul az időseknek úgy tűnhet, hogy egészségügyi szűrésre, egészségnapra vagy állapotfelmérésre hívták meg őket. Ehelyett arról fogják győzködni őket, hogy több százezer forintért kínált terméket vegyenek meg. S még egy ingyenes ajándékért, ebédért se biztos, hogy megéri ezekre az előadásokra elmenni, mert a céljuk csupán az, hogy drágán adjanak el árukat.Üzleten kívüli kereskedelem esetén – így akkor is, ha termékbemutatón vásárolunk – speciális elállási jogunk van: 14 napon belül meggondolhatjuk magunkat, indoklás nélkül visszakérhetjük pénzünket. Ezalól úgy igyekeznek kibújni az értékesítők, hogy olyan teremben – olykor lakásban – tartják a bemutatót, ahova a vállalkozást bejelentették. Ezért az a legjobb, ha akit úgy hívtak meg egy értékesítésre, nem pedig csak magától tért be egy üzletbe, érdeklődjön arról, kihez tartozik a helyszín. Ha ennek kapcsán megtévesztették, vitathatja az elállási jog hiányát. S aki 14 napon túl gondolja meg magát, az nézze meg a szerződését. Ha nem tájékoztatták benne az elállási jogról, akkor az akár 12 hónapra is hosszabbodik.

Tavaly januártól a kereskedelmi törvényben szigorításokat vezettek be az árubemutatókkal kapcsolatos visszaélések miatt. Kara Ákos fogyasztóvédelemért felelős államtitkár nemrégiben beszélt sajtótájékoztatón arról, hogy a változások hatására kevesebb lett a panasz. Ugyanis már tilos az árubemutatót ajándékkal, árengedménnyel, vagyoni előny- nyel reklámozni, nem lehet a bemutatókon hitelt kínálni a résztvevőknek, és kötelező ügyfélszolgálat működtetése.A termékbemutatók témájában a leveleket február 20-án délig várjuk a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail- címre és a szerkesztőség postacímére. A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértői válaszolnak a kérdésekre, tanácsaikat lapunkban jelentetjük meg.(A Kisalföld vidám rajzos plakátot is készített „Észben kell tartanunk a termékbemutatókról" címmel, ami megnézhető a, le is tölthető.)