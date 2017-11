A kilencedik jótékonysági est a pápai plébánián

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színháztermében megtartott, több mint 2 órás szórakoztató programra jegyet váltók a plébánia karitatív tevékenységét támogatták. A rendezvény fővédnökei dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár voltak.



Dr. Kovács Zoltán köszöntőjében úgy fogalmazott, Szent Erzsébet jótékonysága, önzetlensége és hite ma is példa mindannyiunk számára. Minden korban és társadalmi rendszerben vannak olyan embertársaink, akik segítségre, együttérzésre, támogatásra szorulnak, akik a társadalom peremére sodródtak, elesettek. A keresztény felebaráti szeretet nem kötelesség, hanem mélyről jövő megértés azokkal szemben, akik segítségre szorulnak, bajban vannak. A hétköznapokban mi magunk is tehetünk jót családtagjainkért, hozzátartozóinkért, a környezetünkben élőkért, de akár idegenekért is.



A jótékonysági est közönségét pápai és környékbeli előadók, művészek és művészeti csoportok szórakoztatták.