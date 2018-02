A kerékpáros turizmust fejlesztik egy magyar-szlovák projekttel

Turisztikai együttműködés, gazdasági lehetőségek, közös történelmünk bemutatása – Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke a szerdai győri sajtótájékoztatón e három szempontból nevezte fontosnak a SacraVelo elnevezésű biciklis zarándokút-hálózat létrehozását. Szavaiból kiderült, hogy a projektre a Szlovákia–Magyarország Együttműködési Programból jutott európai uniós támogatás.



A rendelkezésre álló 854 millió forintból 363 millió forintot költenek el a magyar oldalon. Összesen mintegy 900 kilométernyi meglévő kerékpárutat és kisforgalmú közutat bevonva jelölik ki a kerékpáros zarándokutakat, emellett Komárom-Esztergomban másfél kilométernyiközutat felújítanak. Térképes-információs táblákat helyeznek ki, 94 kerékpáros pihenőt alakítanak ki. Szilban kerékpáros központot építenek szálláslehetőséggel, állandó kiállítással, amely – mint Lengyel Oszkárné polgármester elmondta – rendezvényközpontként is működne. Ilyen épület lesz egyébként a csallóközi Bacsfán is. Szlovákiában szintén zarándokutakat jelölnek ki hat kilométer kerékpárút-építés mellett. A programnak saját honlapja és mobiltelefonos applikációja készül.



Az egyházi látnivalókat felfűző, 2019 őszére elkészülő, többek között az esztergom–budapesti, a pozsonyi és a nagyszombati érsek által támogatott projekttel szándékoltan olyan – többek között tóközi, dél-rábaközi – helységeket is szeretnének fókuszba helyezni, amelyek jelenleg idegenforgalmi szempontból mellőzöttek. Az útvonalak emellett természetesen érintenének közismert szakrális helyeket, például Pannonhalmát, Győrt, Esztergomot, Csornát, Sopront vagy Lébényt.