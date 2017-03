A Jobbik a megye útjainak állapotáról

Lipovits Máté

"Szomorú tény, hogy a mellék- és alsóbbrendű utak felújítására, karbantartására szinte alig jut forrás országosan, illetve megyei szinten. A Jobbik számos alkalommal szólalt már fel a megyei úthálózatra fordított TOP-os keretösszeg rendkívül csekélymértéke miatt. Legutóbb a tavaly decemberi közgyűlésen szerettük volna felhívni a figyelmet a megye tarthatatlan közúti helyzetére. Megyénkben számos kis- és közepes település egyaránt szenved a járhatatlan összekötő utaktól. Az állam gyakorlatilag megfeledkezett róluk, így erősítve az egyébként is csökkenő népességszámú, elöregedő falvak hanyatlását. A fideszes többségű megyei közgyűlés viszont még csak napirendre sem vette javaslatunkat.Országos szinten is a legrosszabb állapotú utakon vagyunk kénytelenek közlekedni Győr-Moson-Sopron megyében. A legutóbbi megyei közgyűlés ülésén Németh Zoltán fideszes elnök minderről tudomást sem véve, túlzott aggodalmaskodásnak minősítette felvetésünket, mondván, ő személy szerint nem tapasztalja, hogy ennyire rossz állapotban lennének az utak a megyében. Ez a magatartás tökéletesen mutatja a fideszesek realitásérzékének torzulását, annak súlyos elharapózását megyénkben is.A Jobbik javaslatára végre sikerült az idei munkatervbe felvetetni a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. beszámolóját a Győr-Moson-Sopron megyei közúthálózat minőségéről, valamint a szükségszerű és tervezett útfelújításokról. Reméljük, hogy a valóságot hűen tükröző beszámoló felnyitja a megyei közgyűlés elnökének szemét is, és személy szerint meggyőződik arról, hogy a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet és pénzt kell áldoznunk arra, hogy Magyarország egyik legfejlettebb gazdasági régiója a hozzá méltó közúthálózatot tudhasson magáénak."2017. március 15.