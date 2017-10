A Győr környéki anyukák remek ötletet valósítottak meg - mutatjuk

Rangos zöld pályázaton lettek másodikak



A legrangosabb hazai civil környezetvédelmi díj átadásáról nem tért haza üres kézzel Koncz Nóra és Lévai Etelka. Az Ozone Zöld Díjra idén rekordszámúan, 68-an pályáztak. A Kölcsönkenyér csapatát civil kategóriában tüntették ki ezüstéremmel. A díj nívójáról sokat mond a többi dobogós neve. Az egyik japán autógyártó zöld kocsija aranyérmet kapott, a Tisza megtisztítására életre hívott PET-kupát és a Hulladékvadászokat szintén elismerték. Utóbbi társaság pont Etelkával és Nórával kapott megosztott ezüstöt.

Lévai Etelka (b) és Koncz Nóra (j) az Ozone díjátadon Peller Mariannal.

"Feleslegesnek érezzük a gyűjtögető életmódot. Otthon csak gyűlnek az eszközök, melyeket nem használ senki. Németországban népszerűek azok a közösségi oldalak, ahol ingyen kérhetnek kölcsön könyveket, túrázási felszerelést, konyhai eszközöket egymástól a tagok. Sokat beszélgettünk erről, majd belevágtunk aoldalba" - kezdte a ménfőcsanaki Koncz Nóra. A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület elnöke korábbanjelölt ki Győrújbaráton, az új ötletet is "zöldre színezték"."Az életünket most is áthatja nagyszüleink mentalitása, akik a második világháború borzalmai után ösztönszerűen mindent megőriztek, hátha jó lesz egyszer valamire. A fiatalok távolodnak ettől a gondolkodástól, igaz, ők próbálnak mindent megvenni. Hajlandók fizetni tízezreket egyetlen tárgyért, akkor is, ha borítékolható, hogy alig veszik majd igénybe" - vette át a szót a kunszigeti Lévai Etelka.A Kölcsönkenyér.hu-n minden regisztrálónak három tárgyat kell a "közösbe" dobnia. Szabály, hogy az egyik eszmei értéke meghaladja a 10 ezer forintot. "Ha valakinek szüksége van például sátorra, neki kell felvenni a kapcsolatot a tagtárssal, majd megbeszélni az `üzletet´. Ebben mi nem veszünk részt. Azért sem, mert célunk, hogy többet beszéljenek, forduljanak egymáshoz az emberek" - mondta Koncz Nóra."Ha gyerekkoromban édesanyámnak elfogyott a tojás, szólt, hogy szaladjak át a szomszédba kettőért. Mi is adtunk lisztet, cukrot, ha kértek tőlünk. Ez a mentalitás a kisebb településeken is egyre jobban kihal" - vette át a szót Lévai Etelka. Visszatérve az `üzletre´: a felek maguk döntik el, hogy legyen kaució, kössenek adásvételi szerződést vagy "csak" úriemberek módjára tartják a szavukat.

Az oldalon látható, hogy adott eszköz melyik településen, városrészen elérhető. Így sarkallják a tagokat, hogy ne utazzanak feleslegesen. Így nem csak időt, üzemanyagot spórolnak, kevesebb káros anyag szennyezi a környezetünket. "Jelenleg tucatnyi tagunk van. Aki csatlakozott, nem bánta meg, eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk" - hallottuk Koncz Nórától."Jó volna látni, ha az emberek újra bizalommal fordulnának egymáshoz, tennénk az élhetőbb, fenntarthatóbb világért. Ebben segít a honlapunk" - tette hozzá Lévai Etelka. A két Győr környéki édesanyja célja, hogy Győr-Moson-Sopron megyéből ezer regisztrált taggal rendelkezzenek egy év múlva és országosan mind több településen ismerjék a Kölcsönkenyér nevét. Ami ez esetben tényleg jó, ha visszajár.