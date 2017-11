A Facebookon három évig használták ismeretlenek az ÉNYKK logóját, híreit

Az ÉNYKK `kérése´.

"Továbbá kérjük a logó használatát (mint védjegy használatát) megszüntetni szíveskedjenek, mivel az Önök kilétét nem ismerjük az itt megjelenő posztok nem társaságunk véleményét tükrözik" - tette hozzá Hegedüs-Kuti Piroska. A szerkesztők válaszul emlékoldallá változtatták a weblapot és azóta nem töltenek fel friss híreket. A posztok alapján úgy néz ki, 2014-ben már üzemelt az oldal.Szerettünk volna kérdéseket feltenni az ÉNYKK-nak, de udvariasan elhárították megkeresésünket. Ettől függetlenül a témával foglalkozunk, az ügy számos tanulsággal szolgál. Három éven át "igénybe venni" engedély nélkül állami vagy magáncég logóját - nem beszélve a hírekről –, durva jogsértés. Ez akkor is így van, ha az oldal szerkesztői közérdekű információkat közöltek és több mint 1600-an követték munkájukat.Portálunk információi szerint az ÉNYKK többször megkereste a Facebook-oldal szerkesztőit és személyes találkozót kért tőlük. Úgy tudjuk, a közlekedési társaság belement volna abba, hogy a nem hivatalos oldalként működjön a honlap. Magyarán a híreket, sajtóközleményeket továbbra is közhírré tehették volna, azért cserébe, hogy leszedik a hivatalos ÉNYKK-logót. Rejtély, hogy ebbe miért nem mentek bele a szerkesztők. Az "alku" nem rossz ajánlat, sőt.Szintén hangsúlyos kérdés, miért nem hoz létre saját Facebook-oldalt az ÉNYKK? Egyértelmű, hogy a legnépszerűbb közösségi oldalon érhető el a legtöbb utas, vagyis a közérdekű információk itt érnének célba a leghatékonyabban. Ehhez valószínűleg plusz kommunikációs munkatársakat kellene alkalmazni, másrészt hiba nélküli információkat közölni. A "Facebook népe" ugyanis minden apró pontatlanságra ugrik és a hozzászólásokban - az arányokat szem elől tévesztve - a keresztvizet képes leszedni a vállalatról. A "kommentcunami" a munkatársakat is sértené.Ennek tükrében nem meglepő: a hazai tömegközlekedési vállalatok félgőzzel nyomulnak a Facebookon. A MÁV-Startnak alig 3000 lájkja van, az utolsó bejegyzést július végén (!) tették közzé.A GYSEV jobban figyel a közösségi médiára. Több mint 6000 követőjük van és folyamatosan frissítik az oldalukat. Kulturált kritikai hangoknak teret adnak. Amikor a nyáron az újonnan felújított kocsik légkondicionáló berendezése állandóan elromlott, az utasok például megírhatták "szaunás élményeiket".