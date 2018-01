A csúszós utak miatt egymást érték a balesetek a megyében szerda reggel

Szerda reggel több közúti baleset is történt Győr-Moson-Sopron megyében, helyenként csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők -A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentők egy embert kórházba szállították.A 8222-es számú úton Győrság közelében egy kocsi árokba csúszott, a pannonhalmi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit, majd kivontatták az árokból. A balesetben nem sérült meg senki.Reggel 8 óra körül a kapuvári hivatásos tűzoltók a 86-os főútra vonultak, ahol egymástól függetlenül, mintegy száz méterre egymástól két autó is az árokba csúszott. A balesetekben nem sérült meg senki. Az egyik járművet a tűzoltók kitolták az árokból, tudta folytatni az útját, a másik autó nem okoz forgalmi akadályt, a tulajdonos gondoskodik elszállításáról.Bakonyszentlászló és Bakonygyirót között letért az útról és a szántóföldön felborult egy terepjáró. A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit, majd kézi erővel visszaállították kerekeire. Egy embert a mentők kórházba vittek., a Kenyeri felé vezető, 8611-es úton szerda reggel. Egy ember megsérült.Két autós csúszott árokba- írták olvasóink, akik az út sózását is hiányolták.