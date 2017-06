A borokért, a sörökért és a levenduláért is érdemes a hétvégén a Balatonhoz menni

Szombaton rendezik a Balaton Napját több településen. Az időjárás nem biztos, hogy a vizes programoknak kedvez, azonban lesz egy csomó gasztronómiai program, és körbekoccintják borral is a Balatont. Részletek az esemény Facebook-oldalán A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozói várják a tihanyi levendula-ültetvényen, ha szeretné a virágzó levendulamező szemet gyönyörködtető látványa mellett a szedés élményét is átélni, és aztán otthonába vinni a saját kezűleg aratott tihanyi levendulát.Helyszín: A Tihanyba vezető (1771-es) út mellett (Gödrösi elágazó), GPS: 46.919750, 17.864778A levendula szedéséhez a helyszínen arató táskát kell vásárolnia, a virágszedés csak ezt követően kezdődhet!A táska díján kívül a levendula szedésének nincs egyéb díja.A PLÁZS Siófokon az idényt idén a Halott Pénz és a Nagy-Szín-Pad! verseny 2017-es győztese, a Lóci játszik zenekar nyitja meg, egy felejthetetlen bulival szombaton 20 órától. Az esemény honlapján további információk is olvashatók.A korábbi sikereknek köszönhetően idén már 5. alkalommal rendezik meg a Veszprémi Sörfesztivált. Az eseménynek a Historia Kert ad otthont, ahol az ország legízletesebb és legkülönlegesebb söreit kóstolhatják végig. Szombaton többek között fellép az Ocho Macho és Bogi, vasárnap Polgár Peti és a Kozmix. A program csütörtökön kezdődött és vasárnapi tart. RészletekértSzombaton 20 órától a keszthelyi Balaton Színházban tartja lemezbemutató koncertjét Zséda. A koncertről bővebben itt olvashatnak