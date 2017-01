A Balatonon már korcsolyázhat - Továbbra is havasak, hókásásak az alsóbbrendű utak - fotó

- Az alsóbbrendű utakon téliesek még az útviszonyok: a Dunántúlon Fertőszentmiklós térségében, Vas-, Veszprém-, Zala megyében latyakos, letaposott havas az utak felülete. Északkeleten, Putnok tájékán hókásásak az utak. Balassagyarmat térségében, valamint Pápa környékén jégbordás szakaszokra is számítani kell - írja az Útinform.A főutak Gyöngyös és Nagykanizsa környezetében latyakosak, Sárvár térségében hókásásak. Az alsóbbrendű utak a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Veszprém-, Zala- és Somogy megyében, valamint az északkeleti országrészben havasak, hókásásak. Balassagyarmat térségében, valamint Pápa környékén jégbordás szakaszokra is számítani kell.- A győri rendőrkapitányság a polgárőrökkel és több esetben a társszervekkel együtt keresi fel azokat az embereket, akik fűtetlen épületekben vagy az utcán élnek. A járőrök január 9-én az esti órákban a polgárőrökkel közös szolgálatot szerveztek a város rászorulóinak megsegítése érdekében, akiknek meleg teát adtak és tájékoztatták őket, hogy hol találnak melegedőt, ingyenes szálláshelyet. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei a fagyos időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a vidék időskorú lakóinak és szerényebb körülmények között élőinek rendszeres látogatására is annak érdekében, hogy meggyőződjenek az állapotukról és az esetleges segítségnyújtás szükségességéről.

Elsősorban a Dunától keletre sokfelé -15, -17 fok alatt alakul a hőmérséklet, néhol, főként északkeleten, illetve az Északi-Középhegység havas, szélvédett völgyeiben -20 fok alatti minimum is előfordulhat a reggeli órákban. Kedd délelőttig nyugaton hószállingózás előfordulhat. A délutáni óráktól előbb délen, majd a Dunántúlon is kialakulhat időszakos elszórt havazás (kb. lepel-2 cm).A gyorsforgalmi utak és a főutak a Tiszántúlon szárazak, másutt általában sónedves az úthálózat, Kaposvár környezetében havas, Sárvár, Marcali, Nagyatád, Szántód térségében hókásás, Zala megyében és Gyöngyös térségében latyakos, Veszprém térségében letaposott havas a burkolat.Téliesebbek az útviszonyok az alsóbbrendű utakon. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy megyében, valamint az észak-keleti országrészben havasak, hókásásak a mellékutak. A látási viszonyok országszerte jók, csak Mátészalka térségéből jeleztek a köd miatt 100 m körüli látótávolságot.Általában szélcsend van, elvétve gyenge a légmozgás.