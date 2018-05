A balatoni bringaút több szakaszán áldatlan állapotok vannak - fotó

Horgász a gazban a szigligeti szakaszon – az allergiásoknak tanácsos pollenszűrő maszkot hozni a biciklizéshez. Fotó: Győrffy Árpád (Balatontipp.hu)

A leromlott állapotú, gondozatlan részek közül több az eddigi önkormányzati fenntartás helyett mostantól állami kezelésben van -a Balatontipp.hu. A fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez kerültek.Az érintett önkormányzatok az átadást tényét meg is erősítették, de maguk is úgy látják, hogy ott eddig munkára még nem került sor. Több településen ezért most is maguk kaszálták le az út melletti területet, hogy szégyenbe ne maradjanak a biciklisek és más vendégek előtt. Bővebb részleteket, fotókattalálnak.