A Balaton sekély vizébe ugrott egy 17 éves fiú, örökre lebénulhat

Akár örök életére is lebénulhat az a 17 éves fiú, aki súlyos sérüléseket szenvedett azután, hogy beleugrott a sekély vízű Balatonba – írta a Blikk. A lap úgy tudja, nem stégről és nem is a partról ugrott, hanem a vízben volt, egy úszógumit akart átugrani.A fiúhoz a a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatonlellei egységét is riasztották, akik később Facebook-oldalukon azt írták:„Balatonlellei egységünk 7 riasztása közül annak a 17 éves fiúnak az esetét szeretnénk kiemelni, akinek mozgás- és érzészavara is kialakult, miután sekély vízbe ugrott fejest. A déli parton sokáig nem mélyül a víz, ezért itt különösen veszélyes a fejesugrás. Sajnos évről évre találkozunk hasonló esetekkel, mely a gerincvelő sérülése ­miatt maradandó bénulással járhat."A fiút végül mentőhelikopterrel szállították kórházba, amennyiben a gerincvelő is sérült, ötök életére lebénulhatott - olvasható a Bors cikkében. Nyitóoldali képünk illusztráció. Fotó: Kisalföld-archívum