A Balaton mellett korcsolyázhatunk a járdán is: jön az ónos eső - fotók

A Menhely Alapítvány az MTI-t kedden úgy tájékoztatta: nyolc megyében - Vas, Zala, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Tolna, Hajdú-Bihar és Békés - megteltek a hajléktalanoknak fenntartott éjjeli menedékhelyek, a segítő szervezetek ilyenkor pótágyakon, pluszmatracokon helyezik el a rászorulókat. Az alapítvány menedékhelyein a fővárosban 90, országosan 92 százalékos a kihasználtság. Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az MTI-nek kedden azt mondta: mindenkit befogadnak az éjjeli menedékhelyeken és a nappali melegedőkön, aki segítségért fordul a hajléktalanellátó szervezetekhez. Megerősítették a diszpécserközpontokat, így a hajléktalanokat segítő szervezetek gyorsan megkapják a jelzéseket. Január közepén pedig akciót indítottak, amelynek keretében négyezer hajléktalannak napi egy tál meleg ételt adnak.Nógrád megyére másod-, Borsod-Abaúj-Zemplén,, Heves és Vas megyére. Szerda hajnalban a nógrádi völgyekben mínusz 20, az Északi-középhegység többi részén és a Nyugat-Dunántúlon mínusz 15 Celsius-fok alatti minimumomkra lehet számítani.Ennek nyomán a hétvégén kezdetben a leghidegebb órákban is fagypont körül alakul a hőmérséklet, de azután ismét mínusz 15 és mínusz 20 fok körüli minimumok várhatók.A Balatonon két önkormányzat, Keszthely és Siófok is kijelölte az első hivatalos jégpályákat. Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-nek kedden azt mondta, hogy a parttól távolabb 17-18 centiméteres jégvastagságot mértek, a jég partközelben ennél jóval vastagabb is lehet.kedden délután, Gönyűtől a déli országhatárig tilos a hajózás. Ez vonatkozik a komp- és révközlekedésre, valamint a budapesti szakaszon történő hajózásra is.Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta:, a tárolókban megfelelő mennyiségű gáz van, emellett a hazai termelés és az import biztosítja az ellátást. Az államtitkár kifejtette: a rendkívüli hideg miatt az energiaigény nő, a napi földgázfogyasztás duplája az éves átlagosnak. Jelenleg körülbelül napi 87 millió köbméter gázt fogyaszt az ország, ebben benne van a lakosság és az ipari fogyasztók is. Hozzátette, ha a rendkívüli időjárás hosszabb ideig tartana, szükség esetén meg tudják nyitni a stratégiai gáztárolót, emellett a szolgáltatók megfelelő energiamennyiséget biztosító kereskedelmi szerződéssel rendelkeznek, tehát az esetleges hiányt pótolni tudnák.Halmozott gazdasági károkat okoz, hogy teljesen leállt a hajózás a Duna több szakaszán, a hajózási tilalom az exportőr, az importőr, a hajós cégeket, a kikötőket, a logisztikai láncban lévő fuvarozókat egyaránt rosszul érinti - mondta Szalma Botond, a Hajóbérlők és Hajózási Ügynökök Szakmai Szervezetei Világszövetségének alelnöke kedden az MTI-nek.A hideg időjárás miatt szombaton a szerb szakaszon állították le a hajózást, kedden a bolgár és a román, majd a magyar szakaszon vezettek be teljes hajózási zárlatot. Szalma Botond rámutatott: a forgalom csökkenése bevételkiesést jelent a cégeknek, hogy a tengeri szállításra indított szállítmányok később érkeznek majd Konstancába. Emiatt várakozási díjat kell fizetni, gondot jelentenek majd a nem teljesülő export-import fuvarok, továbbá egyes helyeken a vizen lévő eszközöket téli kikötőkbe kell menekíteni a jegesedés miatt, és meg kell várni az olvadást, ami jövő hét közepére várható.Szerda reggel még kemény fagyokra ébredhetünk, a derültebb, hóval borított északnyugati tájakon -15, az Északi-középhegység völgyeiben helyenként -20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, a következő hajnalokon azonban ilyen hidegre már nem kell számítani.Csütörtökre virradóra nyugat, északnyugat felől nedvesebb, enyhébb légtömegek érkeznek, így erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé számíthatunk havazásra, illetve főkéntA feltámadó szélben enyhül az idő, délután -4, +4 fok várható, a hidegebb északkeleten lesz -- Az alsóbbrendű utakon téliesek még az útviszonyok: a Dunántúlon Fertőszentmiklós térségében, Vas-, Veszprém-, Zala megyében latyakos, letaposott havas az utak felülete. Északkeleten, Putnok tájékán hókásásak az utak. Balassagyarmat térségében, valamint Pápa környékén jégbordás szakaszokra is számítani kell - írja az Útinform.A főutak Gyöngyös és Nagykanizsa környezetében latyakosak, Sárvár térségében hókásásak. Az alsóbbrendű utak a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Veszprém-, Zala- és Somogy megyében, valamint az északkeleti országrészben havasak, hókásásak. Balassagyarmat térségében, valamint Pápa környékén jégbordás szakaszokra is számítani kell.- A győri rendőrkapitányság a polgárőrökkel és több esetben a társszervekkel együtt keresi fel azokat az embereket, akik fűtetlen épületekben vagy az utcán élnek. A járőrök január 9-én az esti órákban a polgárőrökkel közös szolgálatot szerveztek a város rászorulóinak megsegítése érdekében, akiknek meleg teát adtak és tájékoztatták őket, hogy hol találnak melegedőt, ingyenes szálláshelyet. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei a fagyos időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a vidék időskorú lakóinak és szerényebb körülmények között élőinek rendszeres látogatására is annak érdekében, hogy meggyőződjenek az állapotukról és az esetleges segítségnyújtás szükségességéről.

Elsősorban a Dunától keletre sokfelé -15, -17 fok alatt alakul a hőmérséklet, néhol, főként északkeleten, illetve az Északi-Középhegység havas, szélvédett völgyeiben -20 fok alatti minimum is előfordulhat a reggeli órákban. Kedd délelőttig nyugaton hószállingózás előfordulhat. A délutáni óráktól előbb délen, majd a Dunántúlon is kialakulhat időszakos elszórt havazás (kb. lepel-2 cm).A gyorsforgalmi utak és a főutak a Tiszántúlon szárazak, másutt általában sónedves az úthálózat, Kaposvár környezetében havas, Sárvár, Marcali, Nagyatád, Szántód térségében hókásás, Zala megyében és Gyöngyös térségében latyakos, Veszprém térségében letaposott havas a burkolat.Téliesebbek az útviszonyok az alsóbbrendű utakon. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy megyében, valamint az észak-keleti országrészben havasak, hókásásak a mellékutak. A látási viszonyok országszerte jók, csak Mátészalka térségéből jeleztek a köd miatt 100 m körüli látótávolságot.Általában szélcsend van, elvétve gyenge a légmozgás.