A Bakonyban 35 centis a hó, többfelé hófúvás nehezíti a közlekedést

A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak mindenhol járhatóak, általában a kiszórt sótól nedvesek, csak a Dunántúl délnyugati részén számíthatnak átmenetileg latyakos, hókásás szakaszokra az autósok. Vas megyében továbbra is számos mellékúti szakaszon lassítja a közlekedést a hófúvás.

Péntek 7.30

Csütörtökön írtuk

Vas megyében hóátfúvások miatt akadozik a közlekedés:



- 86-os főúton Nemesbőd – Pósfa, a 88-99 km között helyenként,



- 89-es főúton Sé – Bucsu, a 4-12 km között helyenként,



- 87-es főúton Csempeszkopács – Szombathely, a 9-22 km között helyenként



- 834-es főúton Tokorcsnál a 30-31 km között.

A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, vizesek. A főutak többnyire sónedvesek, vizesek, de Vas, Zala, Veszprém és Bács-Kiskun megyében előfordulnak havas, illetve latyakos és hókásás útszakaszok is. A mellékutak burkolata általában sónedves, de a havazással érintett területeken havas, latyakos és hókásás.

- A szárazabb, jóval hidegebb folytatás előtt estig még sok helyen kialakulhat havazás, havas eső. Jelentősebb mennyiség nyugaton, délnyugaton hullhat - írja az Időkép. beszámoló szerint a legtöbb hó eddig hazánk legmagasabb pontjait leszámítva (Kékestetőn 80 cm vastag a természetes hótakaró) a Bakonyban, Hárskút és Zirc környékén esett: előbbi helyen 35, míg Zircen 30 cm vastag a hótakaró, de például Zalaegerszeg környéke is bőven kapott a fehér égi áldásból.Azlegfrissebb tájékoztatása alapján:a Dunántúlon Baranya megye és Komárom-Esztergom megye keleti területeinek kivételével szinte mindenhol havazik, az Alföld északkeleti részén elszórtan szállingózik a hó.A látási viszonyok általában jók, Szombathely és Lenti térségében viszont az intenzív havazás miatt 300 méter alá csökkent a látótávolság.Az előrejelzések alapján a hét utolsó munkanapján több helyen megszűnik a havazás, de a dél-nyugati megyékben ma is további 5-10 centiméternyi friss hó hullhat, Vas és Zala megyében pedig továbbra is hófúvások lassíthatják a közlekedést. A szakemberek ezért arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának péntek reggeli összesítése alapján az ország nagy részén borult, felhős az ég. Havazást, hószállingózást csak Vas, Zala, Somogy és Veszprém megyéből, illetve az ukrán határ térségéből jeleztek. A gyorsforgalmi-, a fő- és mellékutak mindenhol jól járhatóak, a kiszórt sótól nedvesek, csak a Nyugat-Dunántúlon számíthatnak a havazásban és hófúvásban érintett területeken időszakosan latyakos, hókásás szakaszokra az autósok. Elsősorban Vas megyében továbbra is számos útszakaszon lassítja a közlekedést a hófúvás, a megyében szinte valamennyi térség érintett, összesen mintegy 50, elsősorban mellékúti szakaszon találkozhatnak ilyen jelenséggel az autósok. A látási viszonyok ugyanakkor országszerte jók, a hőmérséklet –4 és +1 fok között változik.A társaság a havazásban és hófúvásban érintett területeken péntek kora reggel közel 300 saját munkagéppel végezte a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ezen kívül bérelt és úgynevezett lehívható munkagépek is szolgálatot teljesítenek az országos közúthálózaton. Hétfő óta 25 ezer tonna sót és 600 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a síkosságmentesítési feladataik elvégzése során.Az előrejelzések alapján pénteken az ország délnyugati részén várható a legtöbb csapadék: ott még újabb 5-10 cm hó eshet, nyugaton és a középső országrészben néhány centiméter valószínű, amelynek a nagy része napközben olvadni fog. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon a 40-45 km/óra körüli széllökések okozhatnak továbbra is hófúvásos szakaszokat. Szombaton a dél-nyugati tájak kivételével megszűnik a havazás. Vasárnap változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, néhol hózápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik, ezért hófúvásokra lehet számítani a hét utolsó napján is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -14 fok között alakulhat majd, de a havas, szélvédett tájakon -15 fok alá is lehűlhet a levegő.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy továbbra is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.Az ország északi és középső részén változó intenzitással havazik, néhol havas eső esik. Az északkeleti területeken borult az ég, míg a déli határvidéken esik az eső - írja az Útinform.A gyorsforgalmi utak és főutak szinte mindenütt sónedvesek, vizesek, csak Szombathely és Tapolca térségében fordulnak elő latyakos szakaszok, illetve az ország északkeleti részén száraz a burkolat.A mellékutak burkolata is általában sónedves vagy vizes, de a Dunántúlon havas, latyakos és hókásás, Sárvár és Ajka térségében hóbordás szakaszok is előfordulnak.A Győr-Szol Zrt. a hét elején érkezett hóesés kezdete óta folyamatosan végzi a kezelésében lévő utak és közterületek síkosságmentesítését. Mivel a lehullott csapadék jó része elolvadt, elsősorban a lefagyások megelőzése kapott hangsúlyt az elmúlt napokban, és ez várható a következő 24 órában is. A szolgáltató gépei legutóbb csütörtökre virradó éjszaka juttatták ki a szóróanyagot az utakra, előre láthatóan ma éjjel is hasonló „alásózással" igyekeznek elejét venni a csapadék le fagyásának. Az idei évben már több száz tonna szóróanyag kijuttatása vált szükségessé, amikor a városi úthálózat teljes programját végigjárják a gépek, alkalmanként 30-40 tonnányi szóróanyag kerül az utakra és a közterületekre.A nappali időszakban a társaság munkatársai kézi erővel takarítják és síkosságmentesítik a buszmegállókat, járdákat, tereket, a közterületeknek azon részeit, ahol a megmaradt hó akadályozhatja a közlekedést.A folyamatos munkának köszönhetően a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő utakon az időjárás eddig nem okozott jelentős fennakadást a forgalomban.A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban kevesebb csapadék, ám jelentős lehűlés várható. A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a mínusz 5 foknál hidegebb időben a síkosságmentesítő szóróanyag hatékonysága fokozatosan romlik, így extrém hideg időjárás estén egyre több helyen kell számítani csúszós utakra, járdaszakaszokra.A szokatlan hideg miatt csúszásveszély alakul ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.A Dunántúl jelentős részén, az ország középső területén, továbbá a déli határ mentén többfelé havazik, vagy szállingózik a hó. Lenti, Zalaegerszeg és Keszthely környékén intenzíven havazik.A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, vizesek. A főutak az ország középső és északnyugati területein sónedvesek, vizesek, de Vas, Zala, Veszprém és Baranya megyében előfordulnak havas, illetve latyakos és hókásás útszakaszok is. A Dunától keletre száraz vagy felszáradóban van a burkolat.A mellékutak burkolata általában sónedves, de a havazással érintett területeken havas, latyakos és hókásás.11.33 -Olvasónk jelezte, hogy a soproni Gárdonyi-iskola tetejéről a tűzoltók szedték le a megcsúszott havat.A Dunántúl jelentős részén, az ország középső területén, továbbá a déli határ mentén többfelé havazik, vagy szállingózik a hó.A horvát hatóságok a 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveknek csütörtök reggel fél 8-tól tiltották meg a belépést Horvátország területére. Még bizonytalan, hogy a korlátozás mennyi ideig lesz érvényben. A zalai rendőrök a kamionokat pihenőhelyekre terelik, a személygépkocsi-forgalom azonban továbbra is zavartalan a letenyei határátkelőkön.

Elsősorban az ország déli felében, azon belül a Dunántúlon várható havazás, másutt az időszakos havazás mellett, havaseső, eső is kialakulhat. Ma az éjféli órákig a Dunántúlon 5-15 cm friss hóréteg hullhat (a nagyobb mennyiség a délnyugati területeken valószínűbb), a Duna-Tisza köze déli felében elsősorban Bács-Kiskun megye egyes részén 5 cm körüli tapadó hó is hullhat.A hajnali, reggeli órákban délkeleten átmeneti ónos esőt nem lehet kizárni.csütörtökön és pénteken elsősorban a Nyugat-Dunántúlon a 45 km/h körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak.

Az előrejelzések alapján Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy és Baranya megyében csütörtökön akár 50 km/órás széllökések is lehetnek, melyek az eddig lehullott és a várhatóan érkező friss havat is megemelhetik, így hófúvásos szakaszokat eredményezhetnek. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett megyékben az aktuális út- és látási viszonyokról.A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön legfőképp a Dunántúlon várható számottevő havazás, ahol napközben újabb jelentős mennyiségű 5-15 cm friss hóréteg is kialakulhat. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megyében ugyanakkor 50 km/óra körüli széllökések eredményezhetnek hófúvásos szakaszokat, ugyanis az eddig lehullott és a csütörtöki napra érkező további friss havat a nagyobb erejű széllökések könnyen újra és folyamatosan a közutak burkolatára juttathatják.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, novemberben kihelyezte valamennyi megyében a hófogó rácsokat, oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes – mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság a saját gépparkja mellett szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.