82-es főút: a rossz szakaszokat felújítják, Győr határában is lesz útlezárás

Egyszerre több helyen is dolgozni fognak a 82-es főúton Győrhöz és Nyúlhoz közel, de a beruházó úgy igyekezett ezeket időzíteni, hogy a szükséges forgalomkorlátozások ne érjenek össze. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselőjének javaslatára végzik a nagyszabású felújítást, a beruházások összesen 1 milliárd 710 millió forint összegű fejlesztéseket jelentenek a térség számára. A képviselő szavai szerint fontos és szükséges útfelújítások ezek, biztonságosabbá teszik a közlekedést.



A 82-es főúton, a győrújbaráti elágazónál kezdték a munkát márciusban, s félpályás lezárásokkal jutottak el a Nyúl-tábláig. A szakemberek szerint régóta balesetveszélyes volt a szakasz a gyűrődések és a nyomvályúk miatt, ezért teljes burkolatcserét végeztek, a töredezett részeken szakaszonkénti pályaszerkezet-csere volt. A munka legnagyobb része már kész, több helyen megerősítették az út szerkezetét, felkerült a kötőréteg, s most épül a padka. Ám a tervek szerint még július 2. után jön csak az aszfaltozás utolsó fázisa: a kopórétegé. Ez várhatóan öt napot vesz igénybe és a torlódás is ekkor lesz a legnagyobb. Hozzá kell tenni egyébként: a kivitelező eddigi gyakorlata követendő példa, mert amikor nem végeztek munkát, akkor félpályás korlátozás sem volt a 82-esen.



Szintén július 2-án kezdődik hivatalosan a Kismegyerhez közeli rész felújítása is, a 82-es főúton, a Napóleon-emlékműtől az autópályáig tartó 1600 méteres szakaszon. Ám ez nem azonnal indokolja a félpályás lezárást, így tartják az ígéretet, hogy egyszerre két szakaszon nem lesz korlátozás.



Aztán viszont elkerülhetetlen lesz itt is a torlódás, méghozzá az egész balatoni szezonban, mivel október közepére készül el a szakasz. A beruházás bruttó 290 millió forintból valósul meg, míg a Nyúlhoz közeli 3 kilométert bruttó 410 millió forint kormányzati támogatásból újítják fel.



A nyúliak jól tudják, nemcsak a 82-esen tart a munka, hanem a Szabadság utcától a Szurdik utcai csomópontig tartó 1300 méteres szakaszon is, amit mintegy 20 ezren használnak. A rossz utat most szélesítik, a Szurdik utcánál pedig csapadékelvezető hidat építenek, a kereszteződés átépítése jelenleg is zajlik, mindez 290 millióba kerül. S végül negyedikként kapcsolódik a csomaghoz a győrújbaráti Fő utca is, ahol várhatóan júliusra elkészül a 3 kilométeres szakasz bruttó 480 millió forintból. A vízrendezést is elvégzik, most zajlik a csatorna- és padkaépítés, s megfelelő időjárás esetén ma kezdik felhordani a kiegyenlítő aszfaltréteget. Ez a beruházás újabb bruttó 480 millió forintból valósul meg.



Jelenleg Nyúl határában építik a padkát, a főút kopórétegének felhordása még errefelé is torlódást fog okozni. Fotó: Béres Márton