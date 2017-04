5 tipp, miért ne közlekedjünk ma sem az M1-es autópályán

Annak ellenére, hogy kedden reggelre megszűnt a hegyeshalmi határon a torlódás , az M1-es autópályán továbbra is több helyen kell korlátozásra számítani.- Herceghalom és Tatabánya között – mindkét oldalon – több szakaszon is burkolathibák miatt 100-as sebességkorlátozás követel figyelmet!- Hegyeshalom felé Győr térségében a 104-es km-nél építkezés miatt a leálló sávot lezárták, de a főpálya forgalma zavartalan.- Hegyeshalom felé a 158-as km-nél lévő Lajta pihenőben tengelysúly mérőállomást építenek. A pihenőt, valamint a lassító- és a gyorsító sávot lezárták. A két legközelebbi pihenőhely: előbb a 150-es km-nél lévő Hanság pihenő, utána pedig a 162-es km-nél lévő Moson pihenőhely.- a mosonmagyaróvári (160-as jelű) csomópontban a főváros felé a le- és a felhajtó ágon tengelysúly mérőberendezést telepítenek a burkolatba. Útszűkületre kell számítani. (10515-ös jelű és a 10516-os jelű csp. ág)- Budapest felé Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár között a 164-es km-nél mérőállomást telepítenek a burkolatba. A leállósávot zárták le és a munkaterület mellett 80-as sebességkorlátozást vezettek be - olvasható az útinform kedd reggeli közleményében. A 86-os főúton, a 184-es km közelében az M1-es autópálya feletti hídon – az autópályán történő munkavégzés miatt – április 18-tól, csak a legfeljebb 40 tonna terhelésű járművek haladhatnak át.