469 millió forintból újult meg a vasútállomás Keszthelyen

Pál László, a MÁV Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese az avatáson elmondta: a 2013-ban mintegy 10 milliárd forintos, zömében európai uniós támogatással indult fejlesztési program részeként nemcsak a keszthelyi, hanem a térségben a balatonszentgyörgyi, a kaposvári és a pécsi állomásépületeket is felújították. A naponta közel 5 ezer utast kiszolgáló keszthelyi állomás a Balaton egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol a 21. század követelményeinek megfelelő informatikai, utastájékoztatási rendszert is kialakítottak.



A nem ritkán 100 évesnél is idősebb épületek felújításánál mindenhol nem várt problémákba ütköztek, emiatt tartott tovább Keszthelyen is a kivitelezés - utalt a vezérigazgató-helyettes arra, hogy eredetileg 2015 végére tervezték a befejezést.



Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője felidézte, hogy az 1861-ben megépült déli vasút részeként először Balatonszentgyörgy töltötte be a keszthelyi állomás szerepét is, majd 1888-ban épült meg a város szárnyvonala. A jelenlegi állomásépületet 1903-ban adták át a tapolcai vasútvonal részeként, és csak 1962-ben, "nem túl igényes" módon újították fel.



Hozzátette, hogy a Balaton déli partján a tervek szerint decemberre elkészül a vasútvonal korszerűsítése, így jövőre már Keszthelyről 2,5 óra alatt elérhetővé válik vonattal Budapest, így pedig már versenyképes lehet a vasút az egyéni közlekedéssel szemben.



Ruzsics Ferenc polgármester (Fidesz-KDNP) azt mondta: először némileg csalódott volt a városvezetés, amiért a munkálatok kezdetekor nem a korabeli, monarchia-stílusban tervezték a vasútállomás átépítését. Mára azonban látható lett, hogy a színvonalas kivitelezésű, korszerű épület megfelelően betölti a funkcióját, a mellette 2015-ben felújított autóbusz-pályaudvarral együtt pedig a város kapujának számít.



A keszthelyi vasútállomást 114 éve építették.



A MÁV sajtóanyaga szerint a felújított épületet a Tapolca, vagy közvetlenül Balatonszentgyörgy felől érkezők már most is használhatják, a Balaton déli partján utazók pedig a pályarekonstrukciós munkák miatt legkorábban június 17-től vehetik igénybe.



A 482 négyzetméter alapterületű állomás felújításakor elvégezték a hőszigetelést, innovatív hűtési és fűtési rendszert építettek be, illetve az épület homlokzatát és az előtte lévő területet is felújították, ahol parkolót és kerékpártárolót alakítottak ki.