34. Minimarathon Tatán - a forróság sem volt akadály - fotók

Érdekességek



A futáson résztvevők között tombolasorsolást tartottak, a fődíjat, egy kerékpárt a győri Altrichter Sándorné vihette haza. A legidősebb résztvevő a budapesti, 84 éves Kenyér Imre volt. Az eddigi 34 Tatai Minimarathon mindegyikén részt vett dr. Répássy György (Tata) és Fehér János (Újszász). A legjobb tatai versenyző dr. Oláh Gábor elmondta: A 90’-es évek elejétől futok, hobbiként kezdődött, később utcai futóversenyeken vettem részt, eleinte itthon, később Németországban, Gerlingenben többször vettem részt a testvérvárosi megmérettetéseken.



Az Egyesült Államokba költöztem, ahol részt vettem a bostoni, a New Yorki és houstoni maratonon is. A nemrégen a családdal visszaköltöztünk Tatára, most újból megmérettetem magam itthon is. Jól sikerült, jól összejött."

Ha augusztus első szombatja, akkor Tatai Minimarathon. Rekordok ugyan nem születtek a hétvégén megrendezett 34. Tatai Minimarathonon a nem hivatalos, a versenyen mért hőmérsékleti rekord viszont valószínűleg megdőlt hiszen az egyik hőmérő 39 Celsius fokot mutatott. A Minimarathon résztvevői tehát a legforróbb pillanatokat élték át a közel 14 kilométeres táv teljesítése közben, amelynek megtételére száz percük volt. A futók viszont a szokásoktól eltérően nem délután 4 órakor, hanem már délelőtt 11 órakor rajtoltak a megszokott helyről, a Várkanyarban.Michl József Tata polgármesterének rajtjelére, 736 elszánt, a hőségnek fittyet hányó futó vágott neki a távnak. Tata legszebb részein kanyargó útvonal az Öreg-tó és a Cseke tó partján, valamint a belvároson haladt végig, amelyből a futók nem valószínű, hogy sokat élvezhettek. A mezőny egyébként nemzetközivé bővült, hiszen Tata testvértelepülésein kívül Alkmaar (Hollandia), Gerlingen(Németország), Arenzano (Olaszország), Szőgyén (Felvidék), Szováta (Erdély), Magyarkanizsa (Vajdaság), Pinczow (Lengyelország) és Bystrici (Csehország) versenyzői is rajthoz álltak, még Peruból, sőt Tajvanról is érkeztek futók.Az abszolút győzelmet a hölgyek kategóriájában, csak úgy mint tavaly, az esztergomi színekben versenyző Szederkényi Takács Andrea szerezte meg, a férfiaknál pedig az előző évben második Kovács Attila (Szombathely) győzött. A férfiak abszolút rangsorában a legjobb tatai versenyző dr. Oláh Gábor lett, aki nyolcadikként ért célba. A hölgyek abszolút rangsorában az oroszlányi Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina a harmadik helyen ért célba. A tatabányai atléta Bagdany Tomasz a tizenkettedik helyen végzett, míg a tatai Kovács András "Kokó" a huszonkettedik helyen futott be a célba.Az abszolút női és férfi győzteseket a város nevében a polgármester babérkoszorúval köszöntötte. "Nagy köszönet a támogatóknak és a szervezőknek, Tompa Andornak és csapatának, hogy a hőség ellenére ilyen nagyszerű versenyt rendeztek. Tata testvérvárosai közül is hét településről jöttek futók. A hollandiai Alkmaarból érkezett Tesselaar Tim például az abszolút rangsorban az ötödik helyen ért célba, a szovátai fiatalok egyik váltója pedig a második helyen futott be" - mondta el kérdésünkre Michl József.A szervezők, Tata Önkormányzata, a Fiatal Utazók Klubja (FUK), Tatai Városkapu Zrt., Tatai Atlétikai Club (TAC) valamint a KEM-i Természetbarát Szövetség voltak. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a különböző korosztályok és nemek 1-3. helyezettjeinek 165 kupát, illetve érmet adtak át. A verseny lebonyolításában mintegy 150 önkéntes vett részt, hat helyen osztottak frissítőket, 4 helyen párakapukat helyeztek el.A Vöröskereszt az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE), a polgárőrség munkatársai is társadalmi munkában dolgoztak, szerencsére a nagy hőség miatt sem volt probléma. A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (MZNT) is kitelepült, egészségnapot szerveztek. A helyi termelők pedig a TatabányaiSzederkényi Takács Andrea (Esztergom): "Tizenöt éve futok, most már a hosszútávokon indulok. A legjobb maratoni eredményem 2 óra 44 perc volt. Nagy volt a forróság, szerencsére sok helyen frissítő állomás várt. Jól jött mögöttem (2. helyezett lett) és az oroszlányi Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina is. Igyekeznem kellett."Kovács Attila (Szombathely): "Második alkalommal indultam a tatai Minimarathonon, tavaly második lettem. Felkészülési verseny volt számomra, jellemzően 5 kilométeren és fél maratoni távokon indulok. Az országos bajnokságon tavaly 10. helyen végeztem. Tény, nagyon meleg volt, de "fejben" is készültem.Tatai Minimarathon egyébként a Wizz Air Budapest Félmaraton hivatalos felkészülési versenye volt, amelyet szeptember 10-én rendeznek meg a fővárosban.Férfiak:1. Kovács Attila (Szombathely), 2. Balázs Levente (Budaörs), 3. Kis Áron (Veszprém). Nők: 1. Szederkényi Takács Andrea (Esztergom), 2. Badis Anissa Zsófia (Veszprém), 3. Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina (Oroszlány).