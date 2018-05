34 megyei helyszínen vadásznak gyorshajtókra a rendőrök - kedd hajnalig tart az akció

Speedmarathon elnevezéssel tart 24 órás sebesség-ellenőrzést a rendőrség. Az akció – amelyet az EurópaiKözlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezéséhez csatlakozva hajtanak végre – hétfőn reggel hat órától kedd reggel hat óráig tart.Az egyik helyszínen, a győri Nádorvárosi köztemetőnél hétfőn délelőtti ottjártunkkor negyed óra alatt két autóst állítottak meg. Egyikük 50 helyett 62, másikuk 70 kilométer/órás sebességgel hajtott a 83-as főúton. Mindkettőjüknek pénztárcájuk bánta a túlzott sietséget, de emellett irataikat is ellenőrizték, sőt szondát is fújattak velük.Halász Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság autópálya-alosztályának vezetője a Kisalföldnek elmondta: az állampolgárok által javasolt 104 helyszín közül választották ki a megyében azt a 34-et, ahol sebességmérést rendeltek el. A cél az volt, hogy óvatosabb, lassabb vezetésre késztessék a sofőröket, már csak azért is, mert a gyorshajtás még mindig az egyik vezető baleseti ok.Az akció keretében nemcsak a nagyobb városokban – Győrben, Sopronban, Mosonmagyaróváron, Csornán –, hanem kisebb településeken is – például Mecséren, Darnózselin, Rajkán, Écsen, Koroncón, Győrladaméron, Győrzámolyon, Nyúlon – traffipaxoznak.Hasonló a helyzet Komárom-Eszergom megyében, ahol Tatabánya, Tata, Esztergom, Komárom és Kisbér mellett többek között Ászáron, Kocson és Almásfüzitőn ellenőriznek.Az akció eredményeiről a rendőrség a hétre ígért tájékoztatást.