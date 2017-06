34 medence - Újdonságokkal nyitotta a szezont a Büki Gyógyfürdő

A Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója, Boros László Attila a június 22-én tartott sajtótájékoztatón ismertette a média képviselőivel, a fürdő milyen újdonságokkal, programokkal várja vendégeit az idei nyáron. Az eseménynek a fürdő új önkiszolgáló étterme, a SMEKK Bisztró adott otthont és látta vendégül az újságírókat, televíziós munkatársakat.



A Vezérigazgató kiemelte, a vendégek a fejlesztéseknek köszönhetően már 34 medencét használhatnak a fürdő területén, mindezt a tavaszihoz képest változatlan áron. Az újdonságok közé tartozik az élményfürdő területén található, nemrégiben átadott, gyógyvizes Szív medence, mellyel az élmény zóna medence kínálatát kívánták növelni.



Szintén az élményfürdő területén került kialakításra a Cápabarlangnak nevezett vízi gyermekvilág, amely az óvodás, kisiskolás gyermekek részére kínál felhőtlen szórakozást csúszdákkal, illetve különböző interaktív játékelemekkel. A barlang a régi pancsoló medence átépítésével jött létre, látványában pedig a víz alatti világot eleveníti meg.



A tavalyi évben már próbaüzemmel működő Acapulco medencében napernyők kerültek kihelyezésre, melyek még hangulatosabbá teszik a fürdőzést és igazi tengerparti érzetet keltenek.



Igazi különlegességnek számít az Acapulco medence mögötti erdős részen kialakított függőágy park, mely a csendes, árnyékos környezetben kínál nyugodt pihenést a fürdőbe látogató vendégek részére. Eddig 5 db, várhatóan a jövő hét folyamán további 10 db ágy kerül kihelyezésre, melynek használata a fürdővendégek számára ingyenes.



A korábban spray parkként ismert vizes játszótér a fürdő új kabalafigurájáról, Toboz Ottóról lett elnevezve, így már Toboz Ottó vizes játszótere néven várja a vizes kalandokat kedvelő gyermekeket. Az ÖKO mókus egyébként egyben a helyi TDM kabalaállata is, a Vezérigazgató kiemelte: ezzel is jelezni kívánja a várossal való szorosabb együttműködést.



Fontos megemlíteni az újdonságok mellett a nyári rendezvényeket is, hiszen megannyi színes programmal vár kicsiket és nagyokat a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum. A nyár folyamán 5 alkalommal kerülnek megrendezésre a Minimax Családi Napok, melyek alkalmával a gyerekek különböző ügyességi, logikai játékokon vehetnek részt, találkozhatnak a mesecsatorna két közkedvelt figurájával, Minivel és Picicicával, mindeközben pedig értékes nyereményeket is nyerhetnek. Minden Minimax napon lesz egy meglepetés program, növelve ezzel a rendezvények színvonalát.



Csatlakozva a Magyar Fürdőszövetség felhívásához, a fürdő idén is éjszakai fürdőzéssel várja a vendégeket július 28-án, a Strandok éjszakája elnevezésű rendezvény keretében. A jó hangulatról az Acoustic Planet zenekar és a Groovehouse együttes gondoskodik, a hűsítő koktélokról a helyi étterem, a SMEKK Bisztró.



A fürdő 2017. augusztus 19-én ünnepli 55. jubileumát, mely alkalomból a Minimax Családi napok programjain kívül fellépőkre is számíthatnak a vendégek. Az egész napos nyereményjátékok mellett a délutáni órákban a köszöntő beszédeket követően kerül sor a születésnapi torta felvágására. Záró programként az Irigy Hónaljmirigy előadását tekinthetik meg a fürdőzők. A helyszínen élőben jelentkezik be és közvetíti az eseményeket a szombathelyi Frisss Fm.



A következő napon, augusztus 20-án a magyar hagyományoké a főszerep, a strand területén népi fajátékokat próbálhatnak ki a gyermekek, valamint megtekinthetik a Háncs néptáncegyüttes és a Paprika Jancsi bábszínház előadását.