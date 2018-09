3466 család élete vált biztonságosabbá ingyenes szén-monoxid-érzékelőkkel - videó, fotók

A sikeres kampányzárót két tortával ünnepeltük. Az álló sorban (b-j): Somodi Géza, Nagy Józsefné Edit, Patkás Tamás, Chmellon Barbara, Bárándi-Nagy Viktória, Papp-Sárközi Kriszta, Somogyi János, Somogyi Zsolt, Feitser Gergő, Horváth Tamás, Gál Lászlóné, Pusztai Dóra, Szeghalmi Balázs. Ülnek (b-j): Rákosi-Tóth Rita, Fehér Józsefné Zsuzsa, Markszné Koncz Zsuzsa, Mészely Réka. Fotó: Bertleff András.

Amikor tél végéna Kisalfölddel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, önkormányzati intézményekkel a kampányt, nem gondoltuk, hogy több mint 3400 családon segítünk" – jelentette ki Somogyi Zsolt, a győri cég ügyvezetője a tegnapi kampányzáró összejövetelen."Hogy az érzékelők precízen az otthonokba jussanak, az egyesületek tagjai, az önkormányzati munkatársak a szabadidejükből is áldoztak. Ezt a hozzáállást nem lehet elégszer megköszönni" – hangsúlyozta Somogyi Zsolt, cégvezető. "Külön öröm számomra, hogy a kampány során szakszerű írások készültek a színtelen-szagtalan mérgező gáz veszélyeiről, a megelőzés fontosságáról" – tette hozzá édesapja, a Somogyi Elektronic Kft. alapítója, Somogyi János.A figyelemfelhívó írásokhoz szakmai segítséget nyújtott a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Somodi Géza, lapunk főszerkesztő-helyettese hangsúlyozta: a Kisalföld ahogy eddig, a továbbiakban is szívesen karol fel jó ügyeket, amilyen ez az akció is volt.Következzenek a főszereplők, akik nélkül nem jutottak volna el a rászorulókhoz az életmentő készülékek. Hét szervezettel (a Győri Család- és Gyermekjóléti Központtal, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetével, a Győri Egyházmegyei Karitásszal, a Győri Família Nagycsaládosok Egyesületével, a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központtal, a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével és egy Facebookon alakult, győrszentiváni segítő csoporttal) indult a kampány. Hozzájuk csatlakozott alébényi és az abdai önkormányzat, az öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület, valamint a mosonmagyaróvári székhelyű Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért."A szociális hálót erősítettük 400 CO-érzékelővel Győrben. Minden ember élete egyformán értékes, ezért fontos, hogy az ügyfeleinkhez eljuthatott a segítség" – mondta Rákosi-Tóth Rita, aigazgatója. A győriképviselőitől, Papp-Sárközi Krisztától és Bárándi-Nagy Viktóriától megtudtuk: sokan nincsenek tisztában a CO-mérgezések veszélyeivel.tagjait 2016-ban megrázta két tagtársuk tragikus halála. "A házaspár süteményt sütött, amikor szén-monoxid szivárgott a tűzhelyből. Soha többet nem ébredtek fel" – hallottuk Nagy Józsefné Edittől, az egyesület vezetőjétől.a közösségi média csatasorba állításával három óra alatt elfogyott az első 100 érzékelő, majd napokon belül további 300 darab. Az érzékelők szállításában dr. Tóth Tünde, a település jegyzője is segített, az osztást Gál Lászlóné és Pusztai Dóra végezte. A lébényi sikerről tudósított kollégánk, Mészely Réka, aki tagja a mosonmagyaróváricivil szervezetnek."Még nem írtam meg a cikket, amikor arra gondoltam: mi is a jó ügy mellé állhatnánk. Száz érzékelőt osztottunk családoknak, így 319 ember élete vált biztonságossá" – hallottuk Rékától. "Kisbéren és a város környékén, 16 településen 150 érzékelőt adtunk át" – mondta Chmellon Barbara, amunkatársa. Fehér Józsefné Zsuzsa, az öttevényi Őszidők Nyugdíjas Egyesület tagja kiemelte: "Az átadott készülékek nem olcsók, sokan eddig azért nem vásároltak CO-érzékelőt, mert mondjuk cipőre volt szüksége a gyereknek.""Kérni mindig nehéz, sokan szégyellik a helyzetüket. Adtunk érzékelőt olyan egyedülálló, kisfiát nevelő anyukának, aki a szüleit CO-mérgezésben veszítette el" – közölte Markszné Koncz Zsuzsa, aFacebook-csoport alapítója.igazgatója, Roth Gyuláné és a, Szabó György nem tudott részt venni a kampányzárón, de mindketten üzentek: jó helyre került több száz érzékelő a munkatársaik révén.Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyébencsalád kapott ingyen szén-monoxid-érzékelőt. Az országossá váló kampány soránolyan család kezdheti biztonságban a téli fűtésszezont, amely eddig nem engedhette meg magának a készülékek megvásárlását.