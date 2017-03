25 milliót lopott a tolvaj banda, akiket egy nap alatt fogott el a rendőrség - videó

A Siófoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2017. március 10-én indított eljárást lopás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, 11-én el is fogták a siófoki nyomozók a tolvaj bandát.



Szülei pusztaszemesi otthonának garázsából többször is nagy összegeket lopott a 22 éves kaposvári férfi.



A fiatalember az év elején barátkozott össze későbbi tettestársaival. Nekik beszélt arról, hogy családja sok készpénzt tart otthon.



Ezek a „barátok" voltak azok, segítettek neki albérletet keresni, valamint biztatták a lopásra és a későbbiekben tettestársként is segítették a lopásban.



A 22 éves M. Ferenc társait a nyomozók rövid időn belül azonosították.

Az öt fős társaság 18-44 év közötti tagjait a rendőrök otthonaikban fogták el. Négyüket lopás bűntette miatt, egy férfit pedig bűnpártolásért vettek őrizetbe, közülük csak 1 valaki védekezhet szabadlábon.



A nyomozók kiderítették, hogy az ellopott, közel 25 millió forintból a gyanúsítottak lakásrészletet fizettek be, személygépjárművet vásároltak. Több alkalommal is a napi szükségleteikhez fontos eszközöket, ételt, italt is vásároltak, továbbá szobákat béreltek egy panzióban, valamint egy nővel anyagi ellenszolgáltatás ellenében szexuális kapcsolatot létesítettek.



A házkutatások során az ellopott készpénz egy részét megtalálták a nyomozók és több olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyeket a gyanúsítottak a pénzből vásároltak.