246 kilométer futás esőben és szélben: a tatabányai rendőr harmadjára futotta le a Spartathlont

A verseny másnapján már jó idő volt. Csaba újra kisétált a szoborhoz.

„A verseny előtti nap úgy zártá a technikai értekezletet, hogy csillapodni fog a szél, nem lesz nagy eső. A start napján viszont már reggel esett. Egy nejlonból észült esőkabátot beraktam a futómellénybe, úgy álltam a starthoz" – emlékezett vissza Csaba.„81 kilométerhez 7 óra 23 perc alatt értem" – folytatta Csaba, aki a verseny első száz kilométerében gyomorproblémával üzdött egy gyulladáscsökkentő gyógyszer miatt.Csaba 112 kilométernél vette fel a fejlámpát, lecserélte a pólóját egy aláöltözékre. „Ahogy sötétedett, az eső újra nekikezdett. Az úton kisebb tavak alakultak ki, amelyekben bokáig elsüllyedt az ember, illetve sok helyen úgy folyt a víz, mintha patak lenne. Nem vagyok fázós, de 140 kilométernél vacogtak a fogaim. Az ottani ellenőrző pontnál szóltam egy másik magyar futó ísérőjének, hívja fel a feleségemet, hogy a övetkező állomásra észítsen egy pulóvert" – idézte fel a tatabányai rendőr. Hozzátette: a ísérő csak úgy adhatnak bármit a futónak, ha azt az ellenőrző ponton leteszi az asztalra a személyzet szeme láttára.„Ezután nem állt el az eső. Fontos megjegyeznem, most éreztem magam a legjobban egyben, testileg és lelkileg is. Egy húszperces időszak volt, amikor a padlón voltam mentálisan. Ez egy emelkedős, szemétdombos, sáros, óbor kutyákkal teli rész volt éjszaka" – tudtuk meg az ultrafutótól.„ étszáz kilométernél éreztem, hogy valami baj van a talpaimmal. Mint ésőbb, 236 kilométernél kiderült, feláztak és összegyűrődött a bőr tízcentis nagyságban. Az utolsó 46 kilométer már nagyon fájdalmas volt, mintha minden lépésnél egy és hegyébe léptem volna. A 236 kilométeres ellenőrző ponton váltottam a cipőt és a zoknit. Itt érte a feleségem, hogy sétáljak be, de inkább 5 perces kilométerenkénti átlaggal továbbfutottam és végig üvöltöttem" – mesélte Csaba.Amikor beért Spártába –, 2,5 kilométerre a céltól – az utolsó előtti ellenőrző pontot a szeme láttára vitte el a szél. „Kilencvenkilós vagyok, de akkora volt a szél, hogy még én is többször megtorpantam. Egy német ultrafutót például én kaptam el, mert az ölembe repült" – mondta el.„Az utolsó kilométeren bokáig érő vízben futottam. Előző években rengetegen szoktak állni az út szélén vagy éppen az erkélyről tapsoljá a befutókat. Most nem volt senki az utcákon. A célban, a szobornál is csak ketten vártak. Miután beértem, a szervező elrendelté , hogy a ísérő a futó mögött haladjanak, nehogy valami bajuk legyen. Ez alapesetben tilos lenne."Csaba Lőw Andrással – aki huszonegyszer futotta le a Spartathlont – aludt Spártában egy szobában a verseny után. „Amikorra a szállásra ért András, én már bent feküdtem az ágyban. Azt hitte, baj történt velem, de mondtam neki, hogy sikeresen teljesítettem a távot. Ő lefeküdt az ágyra és másfél órát csuromvizesen ott is maradt, utána zuhanyozott csak le. Másnap hajnal fél 5-kor már fent voltunk mind a ketten, nem bírtunk aludni."„Az egész verseny tanulsága az volt, hogy történhet bármi, ha eltervezem, akkor oda fogok érni. Mindent megteszek a cél érdekében. S fontos azt is megjegyezni, mindig azt gondoljuk egy-egy feladatnál, hogy elértü a teljesítő épességünk határát, de aztán rájövünk, özel sem az volt az az állapot" – foglalta össze a rendőr ultrafutó. Mint mondta, jövőre ismét rajthoz állna a Spartathlonon.„A verseny után, másnap egy pólóban sétáltam a városban, olyan jó idő volt, még a szél sem fújt. Akkor visszasétáltam a szoborhoz" – zárta Csaba.