21,7 milliárdból 20 vonat - Bemutatták az új generációs GYSEV FLIRT motorvonatot Szombathelyen

Az új, jelentős részben hazai gyártású Stadler villamos motorvonatok a hatósági engedélyeztetési eljárás után, várhatóan jövő év közepétől állhatnak forgalomba a vasúttársaság vonalhálózatán.

A mostani beszerzésnek köszönhetően összesen 20 darab FLIRT motorvonat lesz a GYSEV tulajdonában, a korszerű járművekkel a vasúttársaság a teljes, regionális személyforgalmát kiszolgálja.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Dunai Zoltán, a Stadler Rail Csoport országigazgatója, Christian Spichiger, a Stadler Rail Csoport ügyvezető alelnöke, Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, Dr. Hende Csaba, országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke, Dr. Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára

A GYSEV Zrt. 2013 és 2015 között két projekt keretében 10 FLIRT motorvonatot szerzett be. Az új járművek a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd, Sopron-Győr valamint a Szombathely-Rajka vonalakon közlekednek. Ezek a motorvonatok eddig mintegy 6,5 millió kilométert tettek meg a GYSEV Zrt. vonalain.

A projekt összköltsége 21 700 000 000 forint, a támogatás intenzitása 100%, a projekt az EU Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg.

Műszaki információk



Az ún. harmadik generációs FLIRT motorvonatok az Európai Vasúti Ügynökség szabályainak megfelelően már teljesítik az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló legújabb műszaki előírásokat, illetve megfelelnek a legutóbbi Crash ütközési normáknak is, nagyobb biztonságot nyújtva a mozdonyvezetőnek. Az új járművek az előző generációs motorvonatokhoz képest 2,8 méterrel hosszabbak és már két mellékhelyiséggel rendelkeznek. A 77,1 méter hosszú négyrészes motorvonatok összesen 208 ülőhellyel (194 fix és 14 felhajtható ülés) rendelkeznek. A járművek végsebessége 160 km/h, a 0-tól 120 km/h sebességet 39 másodperc alatt érik el.



A harmadik generációs FLIRT-öket is a tágas, többfunkciós beszállóterek jellemzik, amelyek gyors utascserét, és az éppen aktuális igényeknek megfelelő felhasználást tesznek lehetővé. A multifunkciós tereknek, illetve a 90%-os alacsonypadlós hányadnak köszönhetően mind a kerekesszékkel, mind a kerékpárral vagy babakocsival utazók is kényelmesen használhatják az új járműveket. A vonatok a kor elvárásai szerint légkondicionálóval, korszerű utastájékoztató rendszerrel, kamerarendszerrel, WIFI-vel, mobiltelefonok, tabletek és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, továbbá a regionális közlekedéshez alkalmas páholyos elrendezésű ülésekkel lesznek felszerelve.

A vasúttársaság 2016-ban indított közbeszerzési eljárást további 10 darab alacsonypadlós, villamos motorvonat beszerzésére. A nyílt közbeszerzési eljárást a Stadler lengyelországi és svájci leányvállalatai által alkotott konzorcium nyerte, így a vasúttársaság újabb FLIRT típusú motorvonatokkal bővítheti járműparkját. A járművek gyártása 2016-ban kezdődött el, az első jármű alig egy évvel később már Lengyelországban, a TRAKO vasúti kiállításon mutatkozott be a nemzetközi szakmai közönségnek.Jelenleg két vonat tartózkodik Magyarországon, amelyek a hatósági engedélyezési eljárást követően állnak forgalomba, a tervek szerint jövő év közepétől. A tízedik vonatot várhatóan 2019 januárjáig szállítja le a gyártó.Dr. Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára beszédében hangsúlyozta: a GYSEV projektgazdaként Magyarország vasútbarát kormányának megbízható szövetségese a közlekedésfejlesztési források maradéktalan hasznosításában. Legyen szó pályakorszerűsítésről, villamosításról, járműbeszerzésről, a távvezérlési rendszer megújításáról vagy közlekedés-biztonsági projektekről, a GYSEV élenjáró munkát végzett és végez.„A Szombathely térségében élő emberek utazási lehetőségei, ezáltal a mindennapi életminőségük ismét javul azáltal, hogy a legújabb fejlesztésű motorvonatok állnak a rendelkezésükre. Üdvözöljük és köszönjük a GYSEV beruházását, természetesen a továbbiakban is mindent megteszünk a régió közúti és vasúti közlekedésének fejlődéséért" – mondta Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke.„A nyugat-dunántúli vasúti közlekedés óriási fejlődésen megy keresztül. Vonalakat újítottunk fel és villamosítottunk, központi forgalomirányítási rendszert építettünk ki, biztonságosabbá tettük a vasúti közlekedést és a legmodernebb eszközöket használjuk az utastájékoztatásban. Ennek a nagy ívű fejlesztési programnak rendkívül fontos eleme az új motorvonatok beszerzése. Kipróbált járműveket választottunk, a FLIRT-ök rendkívül népszerűek az utazóközönség körében" – mondta a beszerzés kapcsán Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.„Óriási mérföldkő számunkra, hogy a FLIRT legújabb generációs változata is bemutatkozhat Magyarországon. Az országban már 10 éve megbízhatóan üzemelő járműtípus jelentős fejlesztéseken ment keresztül, mind a külcsín, mind a műszaki tartalom tekintetében. Külön öröm számunkra az is, hogy a kocsiszekrények és a forgóvázak mind a Stadler szolnoki üzemében készülhettek" – tette hozzá Dunai Zoltán, a Stadler Rail Csoport országigazgatója.Az új motorvonatok képesek lesznek a szinkron-üzemmódra, nem csak önmagukkal, hanem a korábban beszerzett járművekkel is. Ez azt jelenti, hogy csatolt üzemben is tudnak majd közlekedni a jelenlegi FLIRT-ökkel, emellett az új járművek fedélzeti berendezései képesek lesznek kommunikálni a már üzemben lévő széria motorvonataival. Ennek eredményeképpen az utasforgalmi igényekhez igazodva 2 vagy 3 jármű is képes összekapcsoltan közlekedni, amely jelentős gazdasági és forgalomszervezési előnyökkel jár a GYSEV Zrt. számára.