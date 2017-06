Zsebre dolgozott egy nagykanizsai okmányügyintéző

Pirger Csaba tájékoztatása szerint a nagykanizsai kormányablakban közlekedési igazgatási ügyekkel foglalkozó nő anyagilag nehéz helyzetbe került, s a felhalmozott adósságai miatt 2015 végétől 2016 októberéig a nála történt készpénzes befizetések egy részét saját céljaira használta. Rendszeres haszonszerzésre törekedve a járművek átíratási kérelmeinek ügyintézésekor manipulálta az eljárások adatait és sajátjaként kezelte a nála befizetett illetékeket.



A tucatnyi ügyet felsoroló vádiratból kiderül: az asszony a járművek tulajdonjogának átírása során a törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának 12 ezer forintos díját szabályszerűen átvette és elkönyvelte. A vagyonátruházási illeték nem egyszer százezer forintot meghaladó összegét azonban több alkalommal is eltette, majd hamis aláírásokkal olyan dokumentumot iktatott a rendszerbe, mintha ezek befizetései is megtörténtek volna.



A személyautók mellett teherautó-pótkocsi vagy motorkerékpár ügyintézése során eltulajdonított összegek egy részét hónapokkal később rendezte, de több olyan ügyfél is volt, aki utólag másodszor is kénytelen volt befizetni az összegeket.



A kormányablak ügyintézője ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség 12 rendbeli, üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint hamis okirat felhasználása miatt emelt vádat.