Zsaroló kábítószer-kereskedő ellen emeltek vádat Zalaegerszegen

Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy egy fiatal férfi 60 ezer forinttal tartozott a vádlottnak, részben a tőle kapott marihuána ellenértékeként. A fiatal tavaly szeptemberben 20 ezer forintot törlesztett a tartozásából, de a vádlott a fennmaradó összeg helyett már egymillió forintot követelt.



A tartozás fejében a vádlott a fiatal férfi kevesebb mint félmillió forintot érő autójának átíratását kérte. Erről egy adásvételi szerződést is kitöltöttek a tulajdonos adataival úgy, hogy fenyegetésként a vádlott a gázriasztó- és gumilövedékes pisztolyait is elővette.



Az ezt követő hetekben a vádlott többször is követelte a tartozás megfizetését, egy alkalommal pedig barátjával személyesen is felkereste a fiatal férfit, amikor az edzésre érkezett a zalaegerszegi Jégcsarnokhoz. A földre lökték és rángatták a fiatalt, többször megrúgták és ököllel ütötték, miközben a megölésével és a kocsijának elvételével fenyegették.



A sértett 50 ezer forintot adott át nekik, de a bántalmazást tovább folytatták, amelynek végül a rendőrök vetettek véget. A bántalmazottnak a koponyája és a combja zúzódott, sérülései nyolc napon belül gyógyulóak voltak.



A vádlott mindezen túl másnak is értékesített kábítószert, a vádirat közel tucatnyi konkrét esetet sorol fel, de ezen túlmenően is több esetben adott el ismeretleneknek marihuánát. Maga is kábítószer-fogyasztó volt, egy közúti ellenőrzésénél is találtak nála, majd a házkutatásnál otthonában is drogot, vizeletéből pedig több alkalommal speed, marihuána, ecstasy és kokain fogyasztását igazolták.



A férfit társtettesként elkövetett zsarolással, testi sértéssel, valamint kábítószer-kereskedelemmel és kábítószer birtoklásával vádolják, társának pedig ugyancsak társtettesként elkövetett zsarolás és testi sértés miatt kell felelnie.