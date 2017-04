Zöld Elefánttal indítanak harcot a Kék Bálna ellen

Kék Bálna

Zöld Elefánt

ZÖLD ELEFÁNT KIHÍVÁS



1. Naponta beszélgess pár szót egy olyan osztálytársaddal, akivel nem nagyon szoktál. Ha megismered, akkor lehet, hogy rájössz, valójában ő is ugyanolyan jó fej, mint a többiek.



2. Naponta mosolyogj rá az utcán, iskolában egy olyan emberre, aki szomorúnak látszik. Figyeld az emberek reakcióit, hogyan reagálnak erre!



3. Olvass és nézz meséket, olyanokat, amiket gyerekként szerettél. Hidd el, nem ciki, ha Tom és Jerry-t vagy Kisvakondot nézel 16 évesen, sőt. Én mind a mai napig nézem gyerekkorom meséit és jót szórakozom rajtuk. Akkor te miért ne tennéd?



4. Naponta segíts valamit otthon a szüleidnek: legyen ez a szemét levitele, a koszos ruha szennyestartóba tétele vagy akár egy finom szendvics készítése vacsorára. Hidd el, a barátaiddal is könnyebben elengednek ezután...



5. Rajzolj kicsi zöld elefántot egy papírlapra és add oda valakinek azzal a kívánsággal, hogy "Legyen szép napod!"



6. Amikor csak teheted, kirándulj, játssz a barátaiddal a szabadban. Nézzetek meg szép helyeket, szép épületeket. Közben pedig nevessetek, szórakozzatok! Ezek a boldog pillanatok nagyon sokáig megmaradnak az ember emlékezetében és könnyedén átlendítik a nehéz pillanatokat!



7. Kérj bocsánatot, ha valakit megbántottál! Ne őrizz haragot, ne fújj rá, hisz valaha jóban voltatok! És biztos, csak egy hülye félreértés, ami miatt összevesztetek. Amiatt meg felesleges fasírtban lenni!



8. Hallgass vidám zenéket, énekelj és ha kedved van, akkor táncolj az utcán, séta közben. Igen, lehet, hogy bolondnak néz valaki, de számít ez? Nem! Az a fontos, hogy te jól érzed magad és kiegyensúlyozott vagy!



9. Minden nap úgy feküdj le aludni, hogy elalvás előtt az ágyban felidézel egy olyan pillanatot, ami az adott napodban jó volt, vicces volt és boldogsággal töltött el! Hidd el, sokkal könnyebben és nyugodtabban alszol el és még az álmod is szebb lesz!



10. Ha ezeket mindet megtetted és megteszed naponta, akkor eszedbe sem fog jutni szomorkodni és mindenféle idióta, önmagadnak ártó kihívásokban részt venni, hisz kiegyensúlyozott leszel, boldog és barátokkal, örömteli pillanatokkal fognak telve a napjaid... Viszont azt se felejtsd el, hogy kamaszként és később felnőttként is természetes az, hogy néha rossz kedved van, mert ez az élet velejárója. Viszont csak rajtad múlik, hogy sajnáltatod magad, vagy nevetsz egyet a világ képébe és mész tovább, előre! :)



Köszönöm mindenkinek, aki csatlakozik és megmutatjuk együtt, hogy a zöld elefánt sokkal erősebb, mint egy nyavalyás kék bálna...

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély számot!

Egyes becslések szerint már legalább 130 fiatal haláláért felelős egy internetes alkalmazás. Pontosabban azok a személyek, akik az alkalmazás mögött állnak.A Kék Bálna nevű programról van szó, amely Oroszországból indult, többnyire egykori szovjet tagköztársaságokban terjed. Egy "kihívásokra" épülő mozgalomról van szó.Olyan fiatalok a résztvevői, áldozatai a "játéknak", akik többnyire magányosak, szerelmi csalódásuk van, túlsúlyosak vagy csak szeretnék felhívni valamivel magukra a figyelmet, szeretnének kitűnni a többiek közül.Az életükről, bánatukról csikarnak ki információkat a program mögött álló mentorok vagy kalauzok, akik aztán különböző feladatokkal látják el őket. Apróbb kérések ezek csak kezdetben, például hogy nézzenek éjszaka egyedül meg egy horrorfilmet. Aztán jönnek a súlyosabb feladatok: el kell lopniuk valamit egy üzletből, fel kell másszanak egy magas épület tetejére, ne kommunikáljanak a családjukkal, a barátaikkal.A behálózott tinédzsereket ráveszik arra is, hogy borotvával bálnát rajzoljanak valamelyik testrészükre - innen az alkalmazás neve is. A kék bálnák arról is nevezetesek ugyanis - az állatokról van szó -, hogy látszólagos indok nélkül csoportosan a partra úsznak, hogy ott elpusztuljanak.A manipulációk, fenyegetések révén végül öngyilkosságba kergetik áldozataikat.A Kék Bálna nevű virtuális csoportot négy évvel ezelőtt elindító, akkor huszonegy éves Filipp Bugyejkint tavaly novemberben legalább tizenöt fiatal halálba kényszerítésének vádjával letartóztatták az orosz hatóságok. Azt mondja, nincs lelkiismeret-furdalása, sőt a Kék Bálna valójában nemes céllal működik, egyébként is, az egész csak a lájkvadászatról szól.A román hatóságok több esetről is beszámoltak az elmúlt időszakban. Nemrég egy jászvásári iskolában öt diák megpróbálta megfojtani magát, úgy, hogy nem vettek levegőt, egy feketehalomi fiú pedig felakasztotta magát az erdőben. Minderre a mentoruk adott nekik parancsot.Egész Romániát felkavarta, amikor kiderült, hogy egy 19 éves lány majdnem az öngyilkosságra buzdító internetes csoport áldozatává vált. Kedden derült ki, hogy az állami gondozottakat nevelő feketehalomi Măgura gyermekközpont lakója kíváncsiságból csatlakozott a Kék Bálnához, amelynek egyébként saját applikációja is van, tehát okostelefonra is le lehet tölteni. A lánnyal közölték, tudják, hol van, és megpróbálták rávenni, hogy menjen egy "biztonságos helyre", mert baja lesz.A legfrissebb hír:Néhány napja a Ripost írta azt, hogy magyarországi áldozatai is van a Kék Bálnának, azonban azcikkéből kiderül, hogy a hivatkozott esetek azelőtt történtek, hogy Bugyejkinék megalapították volna a Kék Bálnát Oroszországban, vagyis nem lehet sok köze a debreceni diákok öngyilkosságának a csoporthoz.A rendőrség is ezt állítja: nem érkezett bejelentés az ún. „Kék Bálna" csoport tevékenységével, illetve annak a magyarországi fiatalokra gyakorolt végzetes hatásával kapcsolatosan.Noha magyar Kék Bálna csoportról nem tudunk, öngyilkosságra hajlamos, sőt öngyilkosságot elkövető fiatalok sajnos vannak Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2014-ben a 7-14 éves korosztályban 2 fő, a 15-19 évesek között 23 fő lett öngyilkos.Egy magyar pedagógus a Facebook-oldalán keresztül indított ellenkampányt. Arra próbálja meg felhívni a figyelmet, hogy olyan a fiatalok lesznek a Kék Bálna áldozatai, akik nem kapnak elegendő figyelmet a környezetüktől. Beszélgetésre, mosolygásra próbálja ösztönözni az embereket, és arra, hogy vegyük észre a körülöttünk lévő világ szép oldalát.(Aés azcikkei alapján)