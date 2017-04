Zebrán átkelő kerékpárost gázoltak a Soroksári úton (megdöbbentő videó)

A történetben valószínűleg mindkét fél hatalmasat hibázott.Magyarországon szerencsére ritkán készül olyan fedélzeti kamerás felvétel, amin egy komoly baleset látható, most azonban mégis ez a helyzet - írja a HVG A felvételen látható dátumbélyegzője – a rádióból is hallható hírek alapján – téves, az eset valamikor a múlt hétvégén történt. A videóban jól látszik, hogy a mellékutcából kanyarodó Renault sofőrje lassítás nélkül gázolta el a zebrán épp áttekerő kerékpárost, aki előbb a kocsi motorháztetőjére esett, majd az autó jobb oldalánál az aszfaltra.Ahogy arra a Totalcar is rávilágít, az eset koránt sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Mint írják, a KRESZ-szabályok értelmében a kerékpáros valószínűleg szabálytalanul tekert át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, ráadásul úgy, hogy a zöld jelzés már villoghatott.A Soroksári út lámpája pedig csak az ütközés után mintegy 10 másodperccel váltott zöldre a forgalom előtt, vagyis az autós valószínűleg azért jött nagy lendülettel a mellékutcából, hogy a sárgán még "átférjen". Emiatt pedig minden bizonnyal nem arra nézett, amerre kanyarodott az autóval, hanem a másik irányba, nehogy egy arról érkező autóssal ütközzön.